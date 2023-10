Com dois saltos sensacionais, Rebeca Andrade confirmou seu favoritismo na final do salto feminino, nesta terça-feira, e conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. A brasileira campeã mundial somou 14.983 pontos.

Rebeca Andrade é ouro no salto e conquista segunda medalha no Pan de Santiago. Foto: Agustin Marcarian/Reuters

Foi a segunda medalha de Rebeca em Santiago, pois ela ficou com a prata na competição por equipes. O Brasil não conquistava uma medalha de ouro na ginástica artística feminina em Jogos Pan-Americanos desde 2007, com Jade Barbosa.

“Depois de uma competição tão longa no Mundial a gente chegar aqui e ter um bom desempenho é extremamente importante. O salto foi muito bom. Compartilhar este momento com a equipe, com todo mundo é muito legal, porque eles acreditam em mim”, disse Rebeca ao canal do Time Brasil.

O pódio do salto foi completado pela norte-americana Jordan Chiles (14.150) e a mexicana Natália Escalera (13.333).

No solo masculino, o brasileiro Arthur Nory ficou com a medalha de prata (13.933), enquanto o ouro foi para o canadense Felix Dolci (14.233). O colombiano Juan Larrahondo (13.366) completou o pódio e conquistou a medalha de bronze.

“Amanhã (quarta-feira) tem mais duas finais, mas agora é comemorar um pouco. Eu vim para buscar esta medalha. Foi minha terceira final e eu queria esta medalha”, disse Arthur Nory.

A ginástica artística do Brasil conquistou mais duas medalhas nesta terça-feira no Pan de Santiago, no Chile. Foi nas barras assimétricas com Rebeca Andrade (prata) e Flávia Saraiva (bronze). A ginástica terminou o dia com quatro posições no pódio, pois Rebeca foi ouro no salto e Arthur Nory prata no solo.

Flávia Saraiva (bronze) e Rebeca Andrade (prata) fazem dobradinha no pódio das barras paralelas. Foto: Martin Bernetti/AFP

A final das barras assimétricas foi marcada pelas quedas da americana Jordan Chiles (12,400) e da mexicana Paulina Campos (11,400), que terminaram respectivamente em sétimo e oitavo lugares.

Rebeca (14,333) e Flávia (13,733) foram as duas primeiras a se apresentar na competição. Elas só foram superadas pela americana Zoe Miller (14,666).

O quarto lugar ficou para a mexicana Ahtziri Sandoval (13,466), seguida pelas canadenses Aurelie Tran e Ava Stewart (ambas com 13,100).

“Não é o meu melhor aparelho, Então não tem alegria maior porque não esperava subir no pódio neste aparelho”, disse Flávia Saraiva.