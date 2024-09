Rebeca Andrade revela que quase encerrou carreira e explica por que decidiu continuar

Conhecer cada pedacinho meu e me respeitar tem sido incrível e um grande aprendizado. Espero poder continuar mostrando a beleza do meu esporte, sempre com um sorriso no rosto e fazendo vocês acreditarem que é sim possível alcançar os seus objetivos e realizar seus sonhos, mesmo com todas as adversidades que esse mundo tem!

Eu estou MEGA ansiosa para as minhas férias, pra me conectar ainda mais comigo mesma, cuidar MUITO do meu corpo, da minha mente e ser uma Rebeca ainda melhor pra mim e, consequentemente, para vocês.

Obrigada Deus, família, equipe, clube, amigos, patrocinadores e a todos pelo carinho e torcida de sempre!