Rebeca Andrade fatura mais uma medalha e é bronze na trave; Simone Biles conquista outro ouro

A mala de Rebeca Andrade vai voltar pesada para o Brasil. A ginasta paulistana conquistou mais uma medalha no Mundial de Ginástica neste domingo. Agora, o bronze veio na trave, que até então tinha sido a única prova que Rebeca nunca tinha subido ao pódio, seja em Mundiais ou Olimpíadas. Simone Biles ficou com o ouro, com a nota de 14,800. A brasileira, que precisava de 14,100 para ficar entre o top 3, tirou 14,300. Ela foi premiada em todas as provas que competiu. É a 12ª ginasta na história a alcançar o feito.

Este é o quarto pódio do Brasil na atual edição do Mundial da Antuérpia, na Bélgica, recorde do país na competição. Rebeca Andrade, aos 24 anos, aumenta sua contagem para oito medalhas em Mundiais, o que ainda pode ser ampliado neste domingo, já que ela também se apresenta no solo, junto com Flavia Saraiva. A chinesa Zhou Yaqin alcançou nota de 14,700 e ficou com a prata.

Simone Biles fez uma apresentação perfeita para encaminhar o tetracampeonato mundial na trave. Com muita precisão em todos os movimentos, a americana garantiu nota 14,800 e pulou para a primeira colocação.

Rebeca Andrade conquista mais uma medalha no Mundial de Ginástica: bronze na trave. Foto: Ricardo Bufolin/CBG

Uma nova postulante a medalha veio logo após a apresentação de Biles. A jovem chinesa Zhou Yaqin ameaçou a liderança da americana com uma grande apresentação e tirou nota de 14,700.

Rebeca Andrade foi a última atleta a vir para a trave e cravou na saída, fechando uma grande apresentação. Com alguns desequilíbrios médios, a brasileira conseguiu um lugar no pódio, com nota de 14,300 e a medalha de bronze. Ela superou a holandesa Sanne Wevers, que teve nota de 14,100.

O dia de competições começou com a disputa do salto masculino. O britânico Jack Jarman ficou com a medalha de ouro, com nota de 15,050. Khoi Young, dos Estados Unidos, garantiu a prata, com nota de 14,849. Já o ucraniano Nazar Chepurnyi teve média de 14,766 e terminou com o bronze.