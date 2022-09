Recordista mundial no arremesso de dardo paralímpico, Raissa Rocha vai usar CNH contra o preconceito

RIO - Recordista mundial de arremesso de dardo na classe F56 - para atletas com comprometimento nos membros inferiores e que lançam sentado -, Raissa Rocha Machado está prestes a alcançar uma nova conquista: a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A medalhista de prata nos Jogos Paralímpicos de Tóquio está finalizando as aulas de direção e, tal qual os pódios que alcançou nos últimos anos, já se imagina guiando feliz pelas ruas de São Paulo.

Leia também Alison dos Santos confirma domínio nos 400m com barreiras e é campeão da Diamond League

A CNH é um sonho de boa parte dos brasileiros que chegam à fase adulta, mas no caso de Raissa também representa um basta a humilhações que sofreu nos últimos anos. Ela mora na Vila Mariana, a poucos quilômetros do Centro de Treinamento Paralímpico, que fica na Rodovia dos Imigrantes. Em geral, a atleta faz esse deslocamento pedindo carro por aplicativo, o que nem sempre para ela é uma experiência agradável.

“Não são todos, mas alguns motoristas tratam a gente como lixo”, conta. “Sempre enfrentei preconceito, seja em São Paulo ou Uberaba (onde mora a família). Mas a gota d’água foi quando um motorista foi me buscar e disse para o segurança do CT: ‘vou ter que levar uma cadeirante por três reais?’.”

Raíssa lembra que a atitude do motorista a deixou muito mal, mas de certa forma serviu como um novo impulso. “Aquele momento foi muito doloroso. Expus no meu Instagram e recebi várias mensagens de outras pessoas com deficiência que haviam passado pelo mesmo. Isso é muito difícil, muito complicado”, diz. “Eu posso correr atrás, o meu problema eu consigo resolver. Mas, e as outras pessoas, como faz?.”

A primeira tentativa de tirar a CNH veio em 2019, um ano após se mudar sozinha para São Paulo, mas ela própria admite que aquele não era o momento ideal. “Tentei tirar a carta, mas eu desisti. Tenho TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade). Depois disso, minha psicóloga começou a me ajudar e isso fez total diferença. Ela me mostrou que basta eu focar e querer”, conta Raíssa, que retomou as aulas de autoescola nos últimos meses.

A paratleta Raíssa Rocha, de 25 anos, faz aula de autoescola para conseguir sua CNH Foto: Werther Santana / Estadão

Continua após a publicidade

“Estou gostando muito. Só de imaginar que vou poder viajar, ver minha família, meu amigos… Todos profissionais que me auxiliam são incríveis, os instrutores estão sempre me motivando e falando que sou uma boa condutora”, comemora a medalhista paralímpica.

As aulas são dadas pela autoescola Javarotti, na Vila Mariana, enquanto que uma empresa especializada no mercado PCD, a Évora Isenções, ajuda Raíssa com a assessoria para ela conseguir acesso às isenções de impostos a que tem direito para a aquisição de seu próprio carro. “Eles estão me ajudando a escolher um modelo ideal para mim, mas por enquanto eu estou focada em tirar em carta!”, comenta.

Entre uma aula e outra, Raíssa Rocha também segue treinando para o Gran Prix de atletismo. Organizado pelo Comitê Paralímpico Internacional, a competição acontece entre os dias 15 e 17 deste mês em Marrakech, no Marrocos. Lá, a recordista mundial de arremesso de dardo na classe F56, com 24,8 metros, vai tentar uma nova medalha e, quem sabe, uma nova marca.

Quem a acompanha desde o início da carreira observa que ela consegue aumentar um metro no arremesso a cada ano. A atual marca foi conquistada em março deste ano, mas ela mesma diz que “foi algo inesperado”. A pista - de atletismo ou de veículos - está cada vez mais aberta para ela.