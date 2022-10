Redes sociais do COB se aproximam dos 5 milhões de seguidores e vivem melhor momento de sua história

Nas competições internacionais, os atletas brasileiros têm conquistado inúmeras medalhas para o País. Já nos bastidores, as redes sociais do Comitê Olímpico do Brasil também estão seguindo esse bom desempenho, com crescimento constante e expressivo.

Atualmente, o Time Brasil é acompanhado por quase 5 milhões de pessoas (4,8 milhões), somando as principais plataformas digitais (Instagram, TikTok, Facebook, Twitter e YouTube). Além disso, mesmo em um período sem os principais eventos multiesportivos do ciclo olímpico, os números apresentados pelo COB já superam os dias dos Jogos de Tóquio 2020.

É o que se constata ao analisar o alcance de três redes, em um comparativo dos meses de maio a agosto de 2021 e 2022. No Facebook, por exemplo, os números passaram de 31 para 72,4 milhões; no Instagram, de 34,8 para 36,5 milhões; e, no LinkedIn, de 1,04 para 1,61 milhão.

“Sabemos que é um grande desafio conseguir manter uma relação próxima ao torcedor brasileiro durante o ciclo, que é este intervalo entre as edições dos Jogos Olímpicos. Por isso que esses dados são significativos. Eles também indicam que estamos no caminho certo, valorizando os esportes olímpicos e possibilitando a criação de uma conexão mais íntima e duradoura do público com os atletas”, analisa Paulo Conde, diretor de comunicação do COB.

COB tem mais de 582 mil seguidores no Twitter

Nos últimos quatro meses, os perfis do Time Brasil tiveram um aumento de quase 170 mil seguidores, assim divididos: Facebook (48,1k), TikTok (44,6k), Instagram (31,3k), YouTube (28,3k) e Twitter (15,9k). Neste mesmo período, os vídeos postados no Facebook e no TikTok superam os 55 milhões de views, sendo que, somente em julho, foram 20 milhões, mais do que o dobro obtido durante o período da Olimpíada.

Em termos proporcionais, o maior crescimento coube ao perfil do COB no YouTube. Nos primeiros nove meses de 2022, o canal dobrou o número de inscritos e alcançou mais de seis milhões de views.

Graças a esse desempenho, o COB também lidera, desde abril, o ranking mundial de engajamento em redes sociais divulgado pela Associação dos Comitês Olímpicos Nacionais (ANOC), que engloba 206 países.

“É notório o poder que as redes sociais têm nos dias atuais. Além de serem uma fonte de informação, elas também se tornaram um grande atrativo para as marcas. Ao termos canais consolidados, com alcance e engajamento relevantes, criamos mais um ativo que poderá gerar receita, o que fortalece a entidade como um todo, criando, assim, um ciclo virtuoso”, acrescenta Gustavo Herbetta, diretor de marketing do COB.

Número de seguidores nas redes sociais: