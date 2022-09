Relembre polêmicas que envolvem a carreira de Tom Brady e seu casamento com Gisele Bündchen

Não é de hoje que Tom Brady, quarterback do Tampa Bay Buccaneers, se envolve em polêmicas dentro e fora do campo. Como jogador, já voltou atrás na aposentadoria e até mesmo teve o nome envolvido em um episódio de trapaça, sendo inocentado posteriormente. Na vida pessoal, se envolveu em casos de infidelidade e de problemas conjugais que se tornaram públicos e de alguma maneira interferiram em sua carreira.

A suposta crise no casamento entre Tom Brady e Gisele Bündchen ganhou um novo capítulo nesta semana. Dias após a modelo ter desejado boa sorte ao marido na primeira partida de sua 23ª temporada na NFL, a brasileira voltou a manifestar descontentamento com a sequência da carreira de Brady na liga, afirmando que sente falta de ter o marido mais presente na vida do casal.

O descontentamento vem após Brady ter desistido da aposentadoria no começo do ano. Em fevereiro, o astro anunciou que iria se aposentar da NFL. Um mês depois, porém, o quarterback de 45 anos repensou a decisão e decidiu permanecer na liga, no comando do ataque do Tampa Bay Buccaneers. Recentemente, de acordo com o tabloide americano Page Six, o casal teria, inclusive, se separado momentaneamente, com Bündchen deixando a casa da família, justamente por causa de discussões relacionadas à volta de Brady aos gramados.

Tom Brady desistiu da aposentadoria para atuar em sua 23ª temporada na NFL. Foto: Tom Pennington/AFP

Na vida privada do casal, o ápice das polêmicas envolvendo Brady e Gisele veio em meados de 2015, quando supostamente o quarterback teria traído a mulher com a babá dos filhos do casal. Dentro de campo, Gisele, chegou a criticar publicamente o New England Patriots, franquia defendida pelo marido entre 2000 e 2019.

Durante o Super Bowl XlVI, entre os Patriots e o New York Giants, em 2011, Brady saiu de campo derrotado e ainda viu a mulher discutir com torcedores rivais. Irritada com as provocações, Gisele descontou a irritação nos colegas do marido. “Meu marido não pode lançar a p...da bola e pegá-la ao mesmo tempo. Eu não acredito que eles deixaram a bola cair tantas vezes”, disse Gisele, segundo o site The Insider.

POLÊMICA NA FINAL DE CONFERÊNCIA

Em 2015, na final da AFC contra o Indianapolis Colts, Brady se envolveu em sua maior polêmica dentro de campo na carreira. O quarterback foi acusado de deliberadamente ordenar que as bolas da partida fossem murchadas para, supostamente, beneficiar o New England Patriots, sua equipe à época. Em um primeiro momento, o quarterback foi julgado culpado e recebeu quarto partidas de gancho. Sua equipe, perdeu duas escolhas de draft e ainda foi multada em 1 milhão de dólares (cerca de R$5,16 milhões na cotação atual). Posteriormente, depois de uma série de apelações, o astro foi inocentado.