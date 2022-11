Relembre todas as mascotes da história dos Jogos Olímpicos

Publicidade

A organização da Olimpíada e da Paralimpíada de Paris-2024 revelou suas mascotes. A Phryge Olímpica e a Phryge Paralímpica representam o barrete frígio, um tipo de gorro que remete à Revolução Francesa. A primeira vez que os Jogos contaram com uma mascote foi em Munique-1972.

Relembre todas as mascotes da história olímpica:

MUNIQUE-1972

O cão dachshund Waldi foi a primeira mascote oficial, na Olimpíada de Munique-1972. Ele foi representado também na vida real, por um cachorro chamado Cherie von Birkenhoff. Representava resistência, tenacidade e agilidade.

Waldi, a mascote de Munique-1972

MONTREAL-1976

O castor foi o animal escolhido para representar os Jogos em Montreal-1976. A mascote recebeu o nome de Amik, e representava o trabalho duro dos atletas.

Amik, a mascote de Montreal-1976

MOSCOU-1980

O simpático urso Misha, mascote nos Jogos de Moscou-1980, é provavelmente o mais famoso de todos os tempos. Fez grande sucesso na Olimpíada e “chorou” durante a cerimônia de encerramento.

Urso Misha, a mascote de Moscou-1980

LOS ANGELES-1984

A águia Sam foi o símbolo da Olimpíada de Los Angeles-1984. Representa o otimismo dos Jogos. Ganhou até um desenho animado, onde a magia dos anéis olímpicos em seu chapéu o ajudava a sair de todo tipo de problema.

Águia Sam, a mascote de Los Angeles-1984

SEUL-1988

O tigre Hodori, foi a mascote dos Jogos de Seul-1988. Na Coreia do Sul, o animal é associado com humor, bravura e nobreza. Um livro de desenhos para crianças com ele foi premiado no país.

Tigre Hodori, a mascote de Seul-1988

BARCELONA-1992

Cobi, um cão das montanhas dos Pirineus, simbolizou os Jogos de Barcelona-1992. Assim como Sam, ele ganhou um desenho animado e acabou sendo um grande sucesso entre o público.

O cão Cobi, a mascote de Barcelona-1992

ATLANTA-1996

Izzy, um produto de tecnologia da informação, foi a mascote em Atlanta-1996. Ele não é um animal, um humano nem um objeto. Além de um desenho animado, Izzy também ganhou um videogame, onde deveria ir atrás dos anéis olímpicos.

Izzy, a mascote de Atlanta-1996

SIDNEY-2000

Inspirados na peculiar fauna australiana, o ornitorrinco Syd, a equidna Millie e o kookaburra Olly foram as mascotes dos Jogos de Sidney-2000. Os criadores procuraram evitar utilizar cangurus ou coalas. Foi a primeira vez em que houve mais de uma mascote.

Olly, Syd e Millie, as mascotes de Sidney-2000

ATENAS-2004

Os irmãos Phevos e Athena, inspirados em bonecas gregas chamadas “daidalas”, representaram a Olimpíada de Atenas-2004. Com nomes de deuses da antiguidade, mostravam a ligação entre o passado e o presente da Grécia.

Phevos e Athena, as mascotes de Atenas-2004

PEQUIM-2008

A China não economizou: foram cinco mascotes em Pequim-2008, a peixe Beibei (água), o panda Jingjing (floresta), o antílope Yingying (terra), a andorinha Nini (ar) e o fogo olímpico Huanhuan. Eles também ganharam um desenho animado, transmitido em mais de 100 canais de televisão no país.

As cinco mascotes de Pequim-2008

LONDRES-2012

Fugindo do padrão de animais ou humanos, Wenlock e Mandeville foram as mascotes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Londres-2012. Eles nasceram das últimas gotas de aço usadas para construir o Estádio Olímpico.

Wenlock e Mandeville, as mascotes de Londres-2012

RIO-2016

Os simpáticos Tom, que representa a flora brasileira, e Vinicius, que representa a fauna, foram as mascotes da Olimpíada e Paralimpíada Rio-2016. Ambos são uma junção de diversas espécies comuns por aqui e chamaram a atenção durante os eventos pelo bom humor com que se apresentavam.

Tom e Vinicius, as mascotes da Rio-2016

TÓQUIO-2020

Os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio contaram com Miraitowa e Someity, que foram batizam por uma votação com estudantes japoneses. A dupla futurista, inspirada em animes, representou tradição e inovação do país na Olimpíada.