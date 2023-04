Renato Augusto passa por artroscopia e inicia recuperação: ‘Voltarei mais forte’

O meia Renato Augusto foi submetido, nesta terça-feira, a uma artroscopia em razão da lesão meniscal medial que sofreu no joelho direito durante o duelo com o Liverpool-URU, na quinta-feira passada. Após a operação, realizada pelo médico Joaquim Grava e sua equipe no Hospital São Luiz, em São Paulo, o jogador de 35 anos inicia o tratamento nesta quarta-feira.

“Fala, galera. Primeiramente, queria agradecer a todas as mensagens que recebi nesses dias. A cirurgia foi um sucesso e deu tudo certo. Já já estarei de volta ainda mais forte. Muito obrigado pelo carinho de todos. E vai, Corinthians”, disse o meia em vídeo gravado no hospital e publicado em suas redes sociais.

Renato se machucou logo no início da partida em Montevidéu, vencida por 3 a 0 pelo time alvinegro. Com um histórico longo de lesões ao longo da carreira, ele havia acabado de se recuperar de um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito, problema que o deixou de fora dos compromissos corintianos por um mês, até retornar na estreia pela Libertadores.

Renato Augusto vai desfalcar o Corinthians por até dois meses por conta de lesão no menisco Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

Sem a presença do meio-campista, Fernando Lázaro finalizou a preparação do Corinthians para o embate com o Remo, marcado para as 21h30 desta quarta-feira, no Mangueirão, pela rodada de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O lateral-direito Rafael apresentou dores no músculo posterior da coxa esquerda e não participou das atividades, assim como o zagueiro Balbuena, que vem fazendo trabalhos específicos para controle de carga. O zagueiro Caetano e o atacante Júnior Moraes continuam em transição.

Lázaro pode poupar alguns jogadores titulares, já que, depois do jogo desta quarta, o time alvinegro enfrenta o Cruzeiro, no domingo, pela rodada de estreia do Brasileirão, antes de receber o Argentino Juniors na Neo Química Arena, na próxima quarta-feira, dia 19, em jogo da segunda rodada da Libertadores. Róger Guedes deve ser um dos poupados. Em seu lugar, o jovem Pedro, principal promessa alvinegra, deve ganhar a primeira chance entre os titulares.