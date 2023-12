Renato Cariani, alvo da PF, ‘adotou’ Dino, astro do Mr. Olympia e do fisiculturismo; entenda

Um dos mais importantes influenciadores fitness do Brasil, Renato Cariani, de 37 anos, é alvo de investigação da Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e a Receita Federal que tem na mira uma suposta organização criminosa que desviou 12 toneladas de produtos químicos para produção de cocaína e crack. Ele ainda não se manifestou sobre o caso. Procurado por aqueles que buscam tratamento para melhorar sua forma física, Cariani tem influência direta sobre atletas do fisiculturismo, como Ramon Dino, astro do Mr. Olympia.

O influenciador soma mais de 7,3 milhões de seguidores em seu Instagram e já participou de uma série de podcasts desde que iniciou sua carreira na internet. Também é professor de Química e Educação Física. Teve ainda experiências no fisiculturismo, compartilhando seus momentos nas redes. Foi a partir dessa expertise que Cariani se juntou a Dino.

A dupla passou a trabalhar junta em 2020, após eles terem sido apresentados por Toguro, outro influenciador fitness. Dino já havia vencido o Mr Olympia Brasil, em 2018, mas sua preparação à época era ‘amadora’, à base de arroz e ovo, sem qualquer tipo de suplementação ou foco especial em sua dieta. Desde então, elevou sua condição no fisiculturismo. Em diversas oportunidades, Dino e Cariani já disseram que ‘amavam’ um ao outro.

Em 2022 e 2023, Dino chegou como um dos favoritos ao título, mas terminou com o vice-campeonato diante do canadense Chris Bumstead, o ‘CBum’. Organizado pela Federação Internacional de Fisiculturismo (IFBB), o Mr. Olympia é disputado anualmente em diferentes partes do mundo. Teve a sua primeira edição realizada em 1965, nos EUA. O bodybuilding tem por objetivo a definição dos músculos, com os vencedores sendo decididos por meio de notas formuladas por um júri especializado. Cada músculo do corpo conta.

“Ramon Dino parou o mundo. Ele tem chances reais de vencer o Mr. Olympia. Olha aonde o nosso esporte chegou, milhões de brasileiros unidos por um garoto do Acre”, escreveu Cariani em suas redes sociais no dia da disputa final. “Tenho muito orgulho de fazer parte desta história, de conviver com esse rapaz incrível de coração tão especial. Só quem vive com o Ramon todos os dias sabe o quanto ele e sua família merecem tudo de melhor na vida.”

Na tarde desta terça-feira, Cariani se pronunciou por meio de um vídeo publicado nas redes sociais e se disse “surpreso” com a ação da PF. Ele revela que ainda não tem conhecimento jurídico do processo, mas defendeu a empresa da qual é sócio que está sob investigação. “A empresa foi fundada em 1981, tem mais 40 anos. É uma empresa linda, que minha sócia, com 71 anos, é quem conduz a empresa, e que trabalha totalmente regulada”, disse. "