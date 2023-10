Resumo do Pan 2023: Brasil brilha na piscina e é prata na ginástica, liderado por Rebeca Andrade

A equipe do revezamento 4x100m livre misto foi o destaque brasileiro deste domingo nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. Além de conquistar o ouro, o Brasil ainda quebrou o recorde pan-americano na disputa. O país ainda levou medalhas em outras provas da natação e de outras modalidades, como ginástica artística, skate park e tae kwon do.

Veja os destaques brasileiros do dia

Quarteto brasileiro vence no 4x100m livre misto e garante mais um ouro brasileiro no Pan 2023. Foto: Dylan Martinez/Reuters

Skate park

Quarta colocada no ranking mundial, Raicca Ventura teve um começo difícil na competição de skate park feminino, sofrendo duas quedas. Na terceira e última volta, porém, ela se recuperou com uma pontuação de 82,54, conquistando a medalha de prata. Ela dividiu o pódio com a canadense Fay de Fazio Ebert e a americana Bryce Wettstein.

Augusto Akio, o “Japinha”, encerrou a participação do skate brasileiro no Pan 2023. Ele também ficou na segunda colocação na pista de skate do complexo esportivo do Estádio Nacional de Santiago. Taylor Nye, dos Estados Unidos, ficou com o ouro e o porto-riquenho Steven Pinero foi bronze.

Augusto Akio Takahashi encerra a participação brasileira no skate com a medalha de prata. Foto: Guillermo Salgado/AFP

Continua após a publicidade

Vôlei

A seleção brasileira de vôlei feminino foi superior do início ao fim e derrotou a Argentina por 3 a 0, com parciais de 25/13, 25/20 e 25/18. Já classificado para o mata-mata, o Brasil busca garantir a vaga nas semifinais nesta segunda-feira e pode até perder dependendo da combinação de resultados. Apenas o primeiro colocado avança diretamente para essa etapa da competição.

Natação

O dia foi marcado por mais medalhas na natação. Nos 200m livre, Maria Fernanda Costa conquistou a prata e Murilo Sartori, o bronze. Por sua vez, Vinicius Lanza (52s52) garantiu o segundo lugar nos 100m borboleta. Já Alexia Assunção foi bronze nos 200m costas feminino com o tempo de 2min13s31.

O ouro ficou reservado para a equipe do revezamento 4x100m livre misto. Com Stephanie Balduccini fechando a prova de maneira espetacular, os brasileiros marcaram 2min23s78, deixaram os americanos para trás e, de quebra, quebraram o recorde pan-americano da prova.

O Brasil é o novo dono do record pan-americano no 4x100m livre misto. Foto: François-Xavier Marit/AFP

Continua após a publicidade

Tae kwon do

O paranaense Lucas Ostapiv venceu David Robleto, da Nicarágua, por 2 a 0, e levou o bronze na categoria até 80Kg do tae kwon do. Maria Clara Pacheco ficou com a prata nos 57kg. A brasileira sofreu punição no último segundo da luta e acabou perdendo o ouro para a canadense Skylar Park. Caroline dos Santos (67Kg) desistiu da disputa pelo bronze por conta de uma lesão.

Ginástica artística

A seleção feminina de ginástica artística repetiu o desempenho no Mundial de 2023 e ficou com a prata em Santiago. Poupando Rebeca Andrade no solo, o Brasil alcançou 161.564 pontos na soma dos aparelhos. A equipe dos Estados Unidos foi a campeã com 165.196 pontos, enquanto o Canadá garantiu o bronze com 154.230.