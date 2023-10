Resumo do Pan 2023: Brasil domina o pódio no judô e leva dois ouros no tênis em duplas

Os judocas brasileiros brilharam nos Jogos Pan-Americanos em Santiago 2023, no Chile. Todos os representantes do País em ação no judô subiram ao pódio neste sábado, conquistando quatro ouros e dois bronzes. Já no beisebol, o Brasil foi superado pela Colômbia, mas terminou a competição com a medalha de prata histórica.

Veja os destaques brasileiros do dia:

Tênis em duplas

Gustavo Heide and Marcelo Demoliner conquistaram o ouro ao vencer os chilenos Tomas Barrios and Alejandro Tabilo. Foto: Dylan Martinez/REUTERS

O tênis brasileiro conquistou duas medalhas de ouro, neste sábado. Ambas as conquistas foram nas duplas: feminina e masculina. Neste domingo, a modalidade disputa mais uma final na chave de simples feminina.

Laura Pigossi e Luisa Stefani conquistaram a medalha de ouro e a vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 na dupla feminina, ao derrotarem as colombianas Maria Herazo e Maria Perez por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.

Nas duplas masculinas, mais um ouro para o Brasil com Gustavo Heide e Marcelo Demoliner, que passaram pelos chilenos Tomás Barrios e Alejandro Tabilo por 6/1, 2/6 e 10/7.

Continua após a publicidade

Nas duplas mistas, Luisa Stefani e Marcelo Demoliner foram derrotados em dois sets (3/6 e 4/6) pelos colombianos Yuliana Lizarazo e Nicolas Barrientos.

Três horas antes de ganhar o ouro nas duplas femininas, Laura Pigossi havia vencido a argentina Julia Riera por 4/6, 6/4 e 7/6 (7/5) após 3h13 de partida, garantindo não só a vaga na final, mas também em Paris. Ela vai enfrentar na decisão a argentina Lourdes Carle, neste domingo, às 17h.

Na chave de simples masculina, os dois representantes nacionais perderam nas semifinais e vão disputar o bronze. Thiago Monteiro caiu diante do chileno Tomás Barrios por 2 sets a 0, com 6/3 e 6/1. Na outra disputa, Gustavo Heide foi eliminado pelo argentino Facundo Diaz Acosta por 4/6, 6/4 e 7/6 (8/6).

Handebol

No handebol, mais um triunfo tranquilo do Brasil, desta vez sobre o Chile por 30 a 10 (19 a 8 no primeiro tempo), e garantiu vaga na final. A artilheira da partida foi Adriana, mais conhecida como Doce, com 11 gols em 12 arremessos.

Em busca do sétimo título pan-americano consecutivo, a seleção brasileira vai enfrentar, neste domingo, às 19h30, a Argentina, que bateu o Paraguai na outra semifinal por 28 a 18.

Basquete

Continua após a publicidade

Com facilidade, o basquete derrotou a Argentina, por 77 a 57 (42 a 35 no primeiro tempo), com 19 pontos de Leila, a cestinha da partida.

O Brasil volta à quadra do ginásio poliesportivo neste domingo, às 20 horas, para enfrentar a outra finalista, a Colômbia, que eliminou Cuba, ao marcar 73 a 48.

Rafaela Silva é ouro e lidera Brasil em primeiro dia de judô em Santiago. Foto: Ivan Alvarado/Reuters

Judô

Quatro anos após perder o título de Lima por doping, Rafaela Silva (57kg) deu a volta por cima. A veterana de 31 anos não deu chances à argentina Candela Gomez e conseguiu dois waza-ari em uma luta relâmpago (1min28), conquistando a medalha de ouro no Pan de Santiago.

Outras duas judocas ficaram em primeiro lugar. Aléxia Nascimento (48kg) ganhou as suas quatro lutas, incluindo a decisão contra a mexicana Edna Torres. Já Larissa Pimenta forçou três shidos (punições) para a mexicana Paulina Martinez, que acabou desclassificada no meio-leve feminino (52kg). A brasileira repetiu o seu resultado na capital peruana, consagrando-se bicampeã pan-americana.

Alexia Nascimento é campeã pan-americana na categoria até 48kg. Foto: Ivan Alvarado/Reuters

Continua após a publicidade

No peso ligeiro masculino (60kg), foi a vez de Michel Augusto garantir mais uma medalha dourada para o Brasil. O judoca bateu o colombiano Johan Rojas no golden score, também nas punições.

Os dois bronzes do dia foram conquistadas com certa facilidade. Willian Lima (66kg) aplicou um ippon sobre o peruano Juan Postigos depois de 1min30 de combate, enquanto Amanda Lima (48kg) só precisou de 34 segundos para vencer Mary Vargas.

Beisebol

A seleção brasileira de beisebol batalhou até o fim, mas o sonhado ouro não veio. Com um desempenho abaixo do esperado, a equipe acabou sendo derrotada por 9 a 1 pela Colômbia, que foi superior durante quase toda a partida decisiva. Dessa maneira, o Brasil termina com a inédita medalha de prata depois de uma campanha histórica.

Brasil perde no beisebol e termina com a prata no Pan de Santiago. Foto: Pablo Vera/AFP

Tênis

Atual número 125 do mundo, Laura Pigossi travou uma batalha de três horas contra a argentina Julia Riera na semifinal do simples feminino. A brasileira venceu de virada por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 7/6, e ainda conquistou a vaga para Paris 2024. Na final, ela vai enfrentar Lourdes Carlé, também da Argentina.

Continua após a publicidade

No simples masculino, os brasileiros caíram nas semifinais. Gustavo Heide chegou perto da vitória contra o argentino Facundo Diaz Acosta, mas foi derrotado no tie-break do terceiro set. O placar foi de 2 a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 7/6, para o adversário. Por sua vez, Thiago Monteiro não fez uma boa partida e perdeu a vaga na decisão para o chileno Tomas Barrios por 2 a 0 (6/3 e 6/1).

Gustavo e Thiago vão se enfrentar neste domingo, 29, na disputa pelo bronze.