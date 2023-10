Resumo do Pan 2023: brasileiros vão às finais do boxe; seleção feminina é prata no vôlei

Com o bronze garantido, vários pugilistas brasileiros entraram no ringue nesta quinta-feira, nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023, no Chile. Bia Ferreira, Keno Marley e mais lutadores venceram suas lutas e vão representar o Brasil nas finais do boxe, realizadas na sexta-feira, 27 de outubro.

No vôlei, a seleção feminina terminou com a prata, enquanto os time de Ramon Menezes ganhou mais uma no futebol. Além disso, atletas do País ainda se destacaram em provas do tiro esportivo, basquete, handebol, entre outras modalidades.

Veja os destaques brasileiros do dia:

Beatriz Ferreira e mais brasileiros vão disputar as finais do boxe no Pan 2023. Foto: Ivan Alvarado/Reuters

Boxe

Um dia após garantir uma vaga em Paris 2024, a vice-campeã olímpica Bia Ferreira, obteve uma vitória por 4 a 1 sobre a americana Jajaira Gonzalez, assegurando assim o seu lugar na decisão da categoria 60kg. Keno Marley (92kg) avançou diretamente à final devido à desclassificação do seu adversário, o canadense Bryan Colwell.

A pugilista Beatriz Ferreira supera a americana Jajaira Gonzalez e avança à final da categoria 60kg. Foto: Ivan Alvarado/Reuters

Tatiana Chagas (54kg), Caroline Almeida (50kg), Jucielen Romeu (57kg), Barbara Santos (66kg), Michael Trindade (51kg), Wanderley Pereira (80kg) e Abner Teixeira (+92kg) são os demais brasileiros que estão nas finais.

Na categoria 75kg, Viviane Santos acabou sendo derrotada por 5 a 0 pela panamenha Atheyna Bylon e ficou com o bronze. Luiz Oliveira (57kg) e Yuri Falcão (63,5kg) também foram superados nas semifinais.

Vôlei

Não deu para as meninas do Brasil na finalíssima do vôlei feminino. Enfrentando as experientes jogadoras da República Dominicana, as jovem brasileiras sofreram uma derrota por 3 sets a 0. As caribenhas demonstraram superioridade tanto no ataque quanto na defesa, com as parciais de 24/26, 16/25 e 19/25.

Ainda assim, a medalha de prata demonstra uma melhora significativa em relação à performance na última edição dos Jogos Pan-Americanos, em Lima 2019, quando a seleção terminou na quarta colocação.

Brasil não consegue segurar a República Dominicana no vôlei e deixa Santiago com a prata. Foto: Ernesto Benavides/AFP

Futebol

No futebol, a seleção brasileira masculina continua mostrando sua força na capital chilena. Com uma vitória convincente sobre a Colômbia por 2 a 0, o Brasil assegurou o seu lugar nas semifinais do torneio com uma rodada de antecedência.

Os gols da partida foram marcados por Guilherme Biro e Gabriel Pirani.

Tiro esportivo

Prata nas Olimpíadas do Rio 2016, Felipe Wu conquistou a medalha de bronze no tiro esportivo, na categoria pistola de ar 10 metros. Ele acumulou 573 pontos e assegurou a sua segunda medalha em Jogos Pan-americanos, sendo campeão em Toronto 2015. Por sua vez, o também brasileiro Philipe Chateaubrian Freitas terminou em quarto lugar.

Vôlei de praia

Duda e Ana Patrícia venceram a dupla americana Quiggle e Murphy por 2 a 1 (parciais de 21/11 e 21/18) e competem pela medalha de ouro contra a dupla canadense. No lado masculino, também deu Brasil. André e George se preparam para enfrentar os cubanos na final após terem derrotado os primos e donos da casa Esteban e Marco Grimalt por 2 a 0 (21/13 e 21/17).

Duda e Ana Patrícia vão em busca do ouro no vôlei de praia. Foto: Pilar Olivares/Reuters

Basquete

A seleção feminina de basquete demonstrou amplo domínio durante a partida contra a Venezuela e embalou a segunda vitória seguida na fase de grupos com a pontuação final de 94 a 47. O Brasil volta à quadra nesta sexta-feira, 27, para enfrentar a Colômbia.

Brasil vence a Venezuela com facilidade no basquete feminino. Foto: Wander Roberto/COB

Handebol

A seleção feminina de handebol não tomou conhecimento de Cuba, vencendo por uma ampla margem de 49 a 11. Com o resultado, já são três vitórias consecutivas das meninas. Agora, elas se preparam para o desafio que acontecerá no sábado, 28, nas semifinais da competição.