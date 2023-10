Resumo do Pan 2023: Rebeca Andrade é ouro no salto; nadadores brasileiros vencem no revezamento

Rebeca Andrade venceu a final feminina do salto na ginástica artística, conquistando o seu primeiro ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. Na natação, os brasileiros também ganharam no revezamento 4x200m livre masculino. Além das duas modalidades, o País ainda levou medalhas no badminton e no tae kwon do.

Veja os destaques brasileiros do dia:

Rebeca Andrade vence no salto e conquista seu primeiro ouro no Pan 2023. Foto: Martin Bernetti/AFP

Ginástica artística

Rebeca Andrade confirmou o favoritismo e conquistou a sua segunda medalha — a primeira de ouro — nesta edição do Pan. Com as duas melhores notas do dia, a ginasta venceu a final feminina do salto com média de 14.983 pontos. A prata ficou com a americana Jordan Chiles (14.150) e o bronze ficou com a mexicana Natalia Escalera (13.333 pontos.)

Já nas barras paralelas, teve dobradinha. Rebeca e Flávia Saraiva ficaram com a prata e o bronze, respectivamente.

Entre os homens, Arthur Nory ganhou a sua segunda medalha em Santiago ao ficar em segundo no solo com 13,933, nas finais por aparelhos. Ele já havia levado o bronze na disputa por equipes. O ouro foi para o canadense Felix Dolci (14,233).

Natação

Com Guilherme “Cachorrão” Costa fechando a prova, os brasileiros deixaram os americanos para trás e levaram o ouro no revezamento 4x200m livre masculino. A equipe, que também conta com Murilo Sartori, Breno Correia e Fernando Scheffer, ainda quebrou o próprio recorde pan-americano, com 7min07s53.

Brasil vence no revezamento 4x200m livre masculino no Pan 2023. Foto: Dylan Martinez/Reuters

As mulheres já haviam entrado na piscina antes, para festejar a prata em 7min55s85 no 4x200m livre. A equipe formada Maria Fernanda, Nathalia Almeida, Stephanie Balduccini e Gabrielle Roncatto ficou 0s59 atrás dos Estados Unidos. O Canadá completou o pódio.

Já a paulistana Gabi Roncatto anotou o tempo de 4min47s92 e levou o bronze nos 400m medley. O ouro ficou com a canadense Brousseau, enquanto a também brasileira Nathalia Almeida acabou em quinto lugar (4m52s15). Na prova masculina, Brandonn Almeida terminou em terceiro, com 4min18s74.

Badminton

Com parciais de 21/7 e 21/17, Juliana Viana e Sânia Lima perderam por 2 a 0 para as gêmeas americanas Annie e Kerry Xu na semifinal das duplas femininas. Assim, não conseguiram avançar à decisão da competição, mas ficaram com o bronze. Da mesma forma, Davi Silva e Sania Lima conquistaram o bronze nas duplas mistas.

Tae kwon do

Ainda nesta terça-feira, o Brasil faturou a medalha de bronze após perder para o México na semifinal por equipes do feminino no tae kwon do. No mesmo dia, um pouco mais tarde, os brasileiros bateram o Chile por 48 a 16 na disputa masculina por equipes e levaram o ouro inédito.

Vôlei de praia

A dupla brasileira André e George avançou às quartas de final do torneio masculino de vôlei de praia. Eles venceram os paraguaios Giuliano e Gonzalo por 2 sets a 0, com parciais de 21/14 e 21/14. Na próxima fase, nesta quarta-feira, terão pela frente os irmãos argentinos Nicolás e Tomás Capogrosso.

André Loyola e George Souto avançam às quartas de final no vôlei de praia. Foto: Gaspar Nóbrega/COB

Beisebol

O beisebol do Brasil somou mais um belo resultado nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, nesta terça-feira, ao vencer a tradicional equipe de Cuba, por 4 a 2, mantendo os 100% de aproveitamento na competição e a liderança do grupo. É uma façanha bater os cubanos na modalidade.

Na próxima fase, o Brasil vai enfrentar Panamá e México, além da segunda seleção de seu grupo. O Brasil leva o resultado da primeira etapa contra o rival de sua chave, portanto inicia com uma vitória. As duas melhores seleções se classificam para a final, enquanto as outras duas disputarão a medalha de bronze.