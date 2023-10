Resumo do Pan 2023: Tati Weston-Webb é campeã no surfe; brasileiros se destacam no judô e atletismo

Tatiana Weston-Webb é a campeã no surfe shortboard feminino nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023, no Chile. Nesta segunda-feira, 30, Samanta Soares (78kg) ainda conquistou a sétima medalha de ouro do judô brasileiro, enquanto representantes do País também se destacaram no atletismo.

Veja os destaques brasileiros do dia:

Tatiana Weston-Webb é campeã no surfe shortboard feminino no Pan 2023. Foto: Ernesto Benavides/AFP

Surfe

Tatiana Weston-Webb (12,33) conquistou o ouro no shortboard feminino, sendo a quinta medalha brasileira no surfe nesta edição do Pan. A disputa foi desafiadora devido às condições do mar, mas uma última onda de destaque lhe garantiu a vitória sobre a canadense Santa Dempfle-Olin (10,13).

Medalhista de ouro em Lima-2019, Chloé Calmon deixou escapar o bicampeonato e ficou em segundo no longboard feminino, enquanto Aline Adisaka e Luiz Diniz levaram pratas nas finais do stand up paddle. Carlos Bahia terminou com bronze no longboard masculino.

Judô

Samanta Soares conquistou o sétimo ouro do judô brasileiro em Santiago. Esse feito superou a campanha de Guadalajara 2011, quando o Brasil levou seis medalhas douradas para casa. Ela bateu Sairy Colon, de Porto Rico, na decisão da categoria 78kg.

Samanta Soares conquista sétimo ouro do judô brasileiro em Santiago. Foto: Javier Torres/AFP

O outro representante do País nas finais, Rafael Macedo acabou sendo desclassificado ao usar a cabeça como defesa em uma entrada do cubano Ivan Silva. Assim, ficou com a prata nos 90kg.

Beatriz Souza (+78kg), Kayo Santos (100kg) e Rafael Silva (+100kg) caíram ainda nas semifinais, mas se recuperaram e venceram as disputas de bronze.

Vôlei

A seleção brasileira de vôlei masculino estreou nos Jogos Pan Americanos de Santiago com uma vitória convincente sobre a Colômbia, vencendo por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/17 e 25/10. Foi o primeiro jogo sob o comando de Giuliano Ribas, após a saída de Renan Dal Zotto. Darlan se destacou como maior pontuador da partida, com 16 pontos.

A equipe volta às quadras nesta terça-feira, às 13h30, para enfrentar o México. O Brasil está no Grupo A ao lado de Colômbia e Cuba.

Darlan é o maior pontuador na vitória sobre a Colômbia no vôlei. Foto: Wander Roberto/COB

Atletismo

A brasileira Izabela Rodrigues conquistou a medalha de ouro, enquanto Andressa de Morais ficou com a prata no lançamento de disco. Elas alcançaram as marcas de 59m63 e de 59m29, respectivamente, reforçando a tradição de dobradinhas do Brasil na capital chilena.

Izabela Rodrigues (direita) e Andressa Oliveira (esquerda) fazem dobradinha no pódio do lançamento de disco. Foto: Raul Arboleda/AFP

No salto em distância feminino, Eliane Martins superou uma câimbra na perna e saltou 6,49m para conquistar a medalha de prata. Por sua vez, a também brasileira Letícia Oro Melo acabou na sexta posição (6,19m), enquanto a vitória ficou com a colombiana Natália Linares (6,66m).

A equipe do revezamento 4x400m misto fechou o dia com mais uma prata. O Brasil concluiu o percurso em 3min18s55, ficando atrás apenas da República Dominicana (3min16s05).

Handebol

O Brasil estreou contra o México com placar elástico no handebol masculino. A partida terminou em 51 a 19 para os brasileiros, que retornam à quadra nesta terça-feira, 31, para enfrentar a República Dominicana na segunda rodada da fase de grupos.

Esgrima

Na esgrima, Alexandre Camargo perdeu na semifinal da espada masculina para o chileno Alejandro Núñez, mas garantiu o bronze e encerrou um jejum de 48 anos sem medalhas na categoria. Mariana Pistoia repetiu o resultado no florete individual feminino. Ela foi eliminada pela Eleanor Harvey, do Canadá, e também terminou na terceira colocação.

Tênis de Mesa

Bruna Takahashi e Vitor Ishiy chegaram à final nas duplas mistas do tênis de mesa, mas foram derrotados por 4 a 0 pela dupla Daniela Fonseca e Jorge Campos, de Cuba. Além da prata, o desempenho ainda garantiu a vaga olímpica aos brasileiros.