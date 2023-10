Rio 2016 garante que não haverá aporte financeiro

O Comitê Rio 2016 informou ontem que não vai haver "entrada de recursos" públicos na empresa para dar fôlego às obras dos Jogos Olímpicos. De acordo com seu diretor de Comunicação, Mario Andrada, é preciso apenas que o governo federal formalize o uso de US$ 780 milhões (cerca de R$ 1,72 bilhão), "quantia que já constava do dossiê de candidatura", prometido como investimento para a Olimpíada na cidade. "Essa é a exigência do Comitê Olímpico Internacional (COI). E é bom deixar claro que não vai haver maior participação dos entes públicos", comentou Andrada.Por meio de sua assessoria de Imprensa, o governo do Estado reiterou que não vai haver gastos adicionais. "Como já foi informado pelo Comitê Rio 2016, a entidade não receberá aporte dos governos."Em informação transmitida ao Estado, a prefeitura do Rio também negou a possibilidade de aporte financeiro ao Comitê Rio 2016.Mario Andrada disse ainda que não está prevista para segunda-feira nenhuma visita oficial de dirigentes do COI ao Rio.Paralisação. Ontem, as obras do Parque Olímpico completaram nove dias de paralisação. A greve iniciou na quinta-feira da semana passada e, dentre as reivindicações estava a vontade dos operários de serem representados pelo sindicato da construção pesada que, desde segunda-feira, também paralisa obras em toda a cidade. Na terça-feira, porém, os trabalhadores fizeram um acordo com o Sindicato da Construção Civil Leve (Sintraconst), e a greve foi oficialmente homologada no Ministério do Trabalho. No dia seguinte, uma audiência no Tribunal Regional do Trabalho da 1.ª Região definiu o reinício imediato das atividades e um prazo de 30 dias para que Concessionária Rio Mais, responsável por boa parte das obras do Parque Olímpico, operários e sindicato cheguem a um acordo.Havia a expectativa de que na manhã de ontem fosse realizada uma reunião entre o sindicato, a concessionária e uma comissão de trabalhadores, o que acabou não acontecendo. A Rio Mais já informou que só aceita negociar após o reinício dos trabalhos, uma vez que já há uma convenção coletiva válida para os próximos doze meses.