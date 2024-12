Rio e Niterói oficializam a candidatura para sediar o Pan de 2031

Rio de Janeiro e Niterói oficializaram nesta terça-feira a intenção de receber os Jogos Pan-Americanos de 2031. As duas cidades entregaram ao Comitê Olímpico do Brasil uma carta se colocando como postulantes para sediar a competição.

A iniciativa foi formalizada em um evento que contou com a presença dos prefeitos Eduardo Paes, do Rio, e de Rodrigo Neves, de Niterói. Eles entregaram uma carga conjunta ao presidente do COB, Paulo Wanderley, no Centro de Treinamento da entidade, localizado na Barra da Tijuca.

Antes da candidatura das duas cidades, São Paulo já havia manifestado interesse em atuar como a representante brasileira na disputa pelo direito de ser sede. Uma carta de intenção foi entregue aos dirigentes do COB durante a realização da Olimpíada de Paris.

Pan-Americano pode voltar ao Rio, e ao Maracanã, 17 anos depois da edição de 2007. Foto: Fabio Motta/Estadão

No entanto, o COB só vai poder anunciar uma candidatura brasileira. Assim, a entidade terá de fazer uma opção entre as duas cidades do estado do Rio (que fizeram uma candidatura conjunta) ou a escolha pela metrópole paulista. O limite para a decisão é o dia 31 de janeiro de 2025. No evento que marcou a entrega da carta de intenção, Eduardo Paes defendeu a escolha das duas cidades fluminenses apostando na ideia de que já existe uma estrutura montada.

“Largamos na frente por causa da infraestrutura que existe no Rio e em Niterói. Os Jogos pan-americanos têm grande complexidade, com diversos eventos acontecendo em áreas urbanas. Vamos desenvolver o projeto da Vila Olímpica no Porto Maravilha, contribuindo pra o desenvolvimento desta região aproveitando a proximidade com Niterói”, afirmou o prefeito do Rio.

Já Rodrigo Neves destacou que a candidatura conjunta é uma das mais bem preparadas para ser escolhida.

“Essa candidatura conjunta também está alinhada à tendência internacional do esporte de realizar eventos de forma compartilhada entre cidades e países, como será a Copa do Mundo de 2026. É uma iniciativa inovadora e mais sustentável, porque reduz os custos dos investimentos necessários”, disse o prefeito niteroiense.

Os Jogos pan-americanos reúnem atletas de países das Américas do Sul, Central e do Norte, incluindo o Caribe. São Paulo já sediou a competição em 1963, enquanto o Rio recebeu o torneio em 2007.