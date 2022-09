Riot Games revela detalhes da próxima temporada da Champions Tour de Valorant, que começa em 2023

A Riot Games, desenvolvedora de grandes franquias de jogos online, anunciou nesta quarta-feira novos eventos e o formato da VALORANT Champions Tour de 2023 - videogame de FPS e um dos maiores títulos da empresa.

Em um primeiro momento, todos os times selecionados serão convidados para participar de um torneio, que durará três semanas, em São Paulo, em fevereiro de 2023. Para celebrar o início desta nova temporada, os fãs e torcedores de todo o mundo poderão olhar os novos elencos em ação, após as movimentações e transferências que ocorreram na intertemporada.

Champions Tour de Valorant será dividida em três regiões.

O campeão deste evento será conhecido em março e garantirá uma vaga no primeiro evento internacional da temporada - o Masters. Com isso, as partidas internacionais presenciais acontecerão em três cidades: Berlim (Europa, África e Oriente Médio), Seul (Ásia Pacífica) e Los Angeles (América).

Cada uma das cidades-sede receberá cobertura completa da transmissão oficial da Riot, em múltiplas línguas, possibilitando que os fãs ao redor do mundo possam acompanhar as competições de Valorant. As partidas irão começar em março, com oito semanas de temporada regular e as finais em maio.

“A paixão da comunidade Valorant nos inspirou a sonhar alto e evoluir a Champions Tour para atender à demanda esmagadora que estamos vendo em todos os cantos do mundo”, disse Whalen Rozelle, coordernador de Esports da Riot Games. “Em 2023, estamos levando tudo o que aprendemos, agregando novas ideias e formando parcerias que nos ajudarão a realizar nossos sonhos para a próxima edição do VCT.

Calendário das competições de Valorant em 2023.

Além disso, a Riot também divulgou informações sobre o Challenger Circuit, que irá acontecer simultaneamente com a Champions Tour. Ele possibilitará a times em ascensão um caminho para se classificar às competições internacionais na temporada de 2024. Dois circuitos começarão em janeiro, com as finais acontecendo em julho. Eles contarão com as melhores equipes de mais de 20 ligas ao redor do mundo.

Neste ano, a Loud é a equipe representante do Brasil na Champions Tour. Na última segunda-feira, ela garantiu a vaga para a final da chave Upper, após vencer a DRX por 2 a 0, em Istambul.