Por que estão falando tanto dessa Copa do Mundo Feminina de futebol?

Tenho lido muitas coisas sobre o futebol feminino nesta semana de abertura da Copa do Mundo em que o Brasil fará sua estreia na segunda-feira, dia 24, contra o Panamá, às 8h da manhã de Brasília. Todo mundo tem uma pegada nas análises e nos comentários, um recado para ser dado sobre a competição e a emancipação das mulheres. Isso é ótimo. Também há ainda muito preconceito como se viu no canal do streamer Casimiro na transmissão da primeira partida da disputa, obrigando a CazéTV a fechar a opção de comentários naquele momento. Há listas de jogadoras inscritas no torneio e suas condições sexuais, como se isso fosse importante saber. Há comentários sobre atletas que foram mães e se “isso não atrapalhou” sua performance em campo. Um absurdo.

Não preciso ser mulher, negra, homossexual ou ter alguma deficiência física para entender o que representa o preconceito na sociedade ou, melhor, o que significa avanços nessa mesma sociedade em relação a respeito e igualdade.

Geyse Ferreira, do Brasil, dá autógrafos para meninas na Austrália, onde o time se prepara para estrear na Copa Feminina Foto: Aisha Schulz / AP

Por isso digo que essa Copa do Mundo Feminina na Austrália e na Nova Zelândia, mas também no mundo todo, abre, ou mantém aberta, a janela para conquistas das mulheres em todos os sentidos da vida. Significa um marco não somente no futebol. Esse é o ponto. Essas conquistas, sabemos, são galgadas a cada hora, dia, semana, mês e ano. Não há limites nem deve haver comparação com os homens, como também tenho visto na semana.

É preciso olhar para a mulher (já não é sem tempo) com mais liberdade, sem os chavões de que elas podem fazer tudo o que querem. Isso ficou para trás há décadas. Tenho duas em casa. Sei o que estou falando. Não deve haver descabidas comparações ou limites. São quem são. Dentro ou fora de campo. É proibido proibir, como diria a canção ainda revolucionária. Mais do que isso: é preciso parar de enquadrar as mulheres em situações ou condições e deixar a vida seguir com naturalidade.

O futebol mostra isso. Ninguém faz uma enquete para informar condições de jogadores homens na Copa do Mundo ou se ser pai atrapalha a carreira do atleta. Ninguém aponta as condições sexuais dos jogadores nos Mundiais.

A Copa do Mundo Feminina organizada pela Fifa tem uma pegada para fazer história, derrubar as barreiras que ainda se colocam de pé e calar os preconceitos que insistem em existir não somente no futebol, mas na vida. Não preciso ser um animal para me solidarizar contra os maus tratos com os bichos.

O Estadão entrevistou semana passada a ex-jogadora Márcia Taffarel, uma das pioneiras do futebol feminino no Brasil, que esteve na primeira Copa do Mundo em 1991. Ela conta como era tratada naquela sociedade do século passado. Ouvi entrevistas de outras jogadoras na TV e, todas elas, da mesma forma, contaram o tamanho do preconceito existente no passado. A luta dessas mulheres não foi somente pelo futebol, mas pelos seus direitos, sem máscaras ou medo. E elas ganharam. A Copa do Mundo é apenas uma comunhão dessa vitória. É o trabalho delas, como qualquer outro trabalho. Isso é legal. As pessoas, a maioria, já entendem dessa forma.