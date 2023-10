Abel errou na escalação, demorou para mexer no primeiro tempo e não teve boa leitura do jogo

Faltou futebol ao Palmeiras no primeiro tempo e categoria nas cobranças de pênaltis contra o Boca e diante do bom goleiro Romero. Bom e provocador. Mais uma vez o time argentino eliminou o Palmeiras na Libertadores e fez o que quis dentro do Allianz Parque. O Palmeiras mostrou mais futebol no segundo tempo, principalmente depois da expulsão de Rojo. Mas apenas para empatar: 1 a 1. Perdeu gols e os experientes não funcionaram.

Abel Ferreira errou ao insistir com os jogadores que não foram bem na Argentina e também que não vinham atuando de forma convincente fazia algumas rodadas. Raphael Veiga e Gabriel Menino são dois exemplos. Artur e Rony, que teve algumas chances de marcar e deu uma bonita bicicleta, mas não fez o gol, também estiveram abaixo do que se esperava deles.

Jogadores do Palmeiras lamentam eliminação em casa para o Boca Juniors na Libertadores da América Foto: Alex Silva / Estadão

O treinador português não teve coragem de apostar nos meninos. Mas foram os miúdos que salvaram sua pele no empate no tempo normal. E deram vida ao time. Endrick, Luís Guilherme, Kevin e até Fabinho assumiram o jogo e trouxeram a graça da base para a decisão. Se tivessem mais tempo, teriam feito mais. Abel não ficou no campo nas cobranças de pênaltis. Isso não faz sentido nem mesmo se ele fosse cardíaco, o que não sabemos se é.

Voltando aos garotos, Endrick, principalmente ele, mudou o jogo, deu opção, acelerou jogadas, se movimentou e brigou por todas as bolas, dando e recebendo pontapés, num apetite que não se viu nos titulares nos primeiros 45 minutos. Abel deveria ter percebido nos treinos que os meninos pediam passagem. Só ele poderia ter feito as mudanças. O Palmeiras já dava sinais de desgaste fazia tempo. Mas ele preferiu ser irônico nas entrevistas, interpelar repórteres sobre a volta de Dudu, machucado, e comentar que os miúdos ainda não estavam prontos.

Foi no primeiro tempo que o Palmeiras desencantou sua torcida diante do Boca, mesmo com ela gritando o tempo todo no estádio. O Boca fez o que quis. Deu a bola para o dono da casa e deixou que ele ficasse tocando lá atrás, sem perigo e de forma lenta. Até os bons zagueiros estavam nervosos e errando passes. O gol do Boca foi nas costas de Gustavo Gómez. Errou feio na marcação e no bote, e não teve pernas para pegar Merentiel antes do passe para o gol de Cavani.

As armadilhas do Boca foram colocadas em todos os setores do campo. E o Palmeiras foi caindo nelas como um animal indefeso. As provocações, os empurrões e a lentidão para repor a bola e recomeçar a disputa, tudo isso fez parte da estratégia do time argentino. Manha e artimanha. O Palmeiras não se deu conta disso. E continuou andando em campo, sem pressa. Abel poderia ter animado mais seus jogadores, cobrado mais e pedido mais, mas preferiu bater papo com a arbitragem. Faltou ao treinador uma leitura melhor da partida. Desta partida.

A Libertadores era a grande aposta do Palmeiras na temporada. Boca e Fluminense farão a final no Maracanã em jogo único. O Palmeiras terá agora de se reerguer para tentar se aproximar do líder Botafogo no Brasileirão. É o que lhe resta e ainda bem que existe essa possibilidade. A corrida não é longa, mas o time chegou ao seu limite e Abel terá de se provar para mudar e continuar competitivo.

Essa falta de resposta dos atletas é uma novidade para ele. Por isso terá de tirar da cartola algo diferente já para domingo, quando enfrenta o Santos. Os garotos passaram no teste. Mesmo nas cobranças de pênaltis, que deram a classificação ao Boca e emudeceram o Allianz, foram os marmanjos que erraram, como Raphael Veiga e Gómez. Não é recomeçar do zero, mas uma reavaliação se faz necessária. É preciso descansar jogadores e da forma mais doída, após uma eliminação de campeonato.