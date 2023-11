Abel está mesmo pronto para trabalhar na Europa? Ou terá de reaprender tudo sobre o futebol de lá?

Abel Ferreira está pronto para trabalhar na Europa? A dúvida me veio à cabeça depois de ouvir o treinador português dizer que estava de “saco cheio” do futebol brasileiro. Ele usou essas palavras para demonstrar sua fadiga com a CBF e o calendário. Havia acabado de ganhar do Inter e colocado o Palmeiras na ponta da tabela do Brasileirão. Já tinha tido há um mês mais de uma semana de data Fifa para trabalhar e descansar, condição que se repete agora para os jogos das seleções sul-americanas. O Brasileirão está parado.

Abel deve muito ao futebol brasileiro, esse mesmo que o deixa ‘p...’ da vida. Quando chegou da Grécia, ninguém o conhecia. Se ‘formou’ no Palmeiras e ganhou títulos importantes. Mas como ele mesmo diz, há mais méritos nos jogadores do que na sua comissão técnica. Não sei se é bem isso. Vejo muitos méritos nele. Nesses três anos no Brasil, seu trabalho foi focado na formação da equipe e nas maneiras de ela jogar. Lançou um livro e ganhou prêmios em São Paulo. Foi sempre bem tratado.

Mas assim, como falou um dia sobre Endrick, ele também terá de reaprender tudo quando retornar para casa. Abel disse que o atacante vendido ao Real Madrid terá de rever todos os seus conceitos para jogar na Europa. Ele também terá de reaprender porque seu melhor trabalho se deu no futebol brasileiro, esse mesmo que o deixa de “saco cheio”. Confesso não ter entendido suas declarações e da forma em que elas foram jogadas na mesa. Poderia haver caminhos diferentes para dizer e trabalhar uma saída ao desgastante calendário, por exemplo. Ou para a arbitragem, de quem ele reclama demais.

Abel, frio que é por ser português, portanto, europeu, e com alguma experiência no insignificante futebol grego, comparado às ligas do continente, poderia ter liderado um grupo de profissionais e colegas para mudar isso dentro da CBF, dado o tamanho que ele ganhou no Brasil. Sua representatividade seria enorme. Faria eco. Isso se ele quer mesmo mudar e não está apenas atirando pedras. Criticar por criticar, todos fazemos isso há anos. O torcedor critica. Treinadores criticam. Alguns jogadores criticam. A mídia critica.

O recado de Abel, é preciso ressaltar, é muito válido. A forma é condenável. Também não imagino Abel se valendo dos problemas do futebol nacional para arrumar um jeito de ir embora do Brasil. Ele se diz contente com o Palmeiras e com tudo que envolve o clube. Tem contrato até dezembro de 2024 e já afirmou que ficará até o fim dele. A presidente Leila Pereira o quer por mais três anos, caso ela seja reeleita.

Todos entendemos o ciclo profissional de treinadores e jogadores num determinado time. Isso é normal. Começa e acaba. O palmeirense também entende que um dia Abel vai embora. O importante é se preparar para quando esse dia chegar. Palmeiras e Fortaleza são os dois clubes que têm técnicos definidos. Os outros passaram a temporada às turras com esse profissional, contratando e demitindo. Contratando e demitindo.

O nome de Abel é ventilado em alguns clubes do mundo, como na Arábia Saudita. Recentemente, ele foi especulado no Benfica. O Palmeiras não tem condições financeiras para concorrer com os euros e dólares dos interessados. Nem vai. Então, a permanência de Abel depende só dele.

Se for para a Europa, ele tem condições de comandar um time de ponta, desses de brigar por títulos na liga e na Copa dos Campeões? Não sei. Pelo que ele mostrou no Palmeiras, diria que sim, mas lá, como ele mesmo disse sobre Endrick, é tudo diferente. O problema é que penso que ele começa a perder tempo no futebol brasileiro em relação à sua formação e amadurecimento. O que mais Abel pode aprender no Brasil? Não sei responder.

Recomeçar ele recomeça todas as temporadas. Reformar o elenco do zero, isso não vai acontecer. Brigar pelo Mundial de Clubes da Fifa pode ser um caminho, uma vez que o Palmeiras está classificado para a disputa de 2025, naquele formato novo com 32 equipes. Valeria a pena esperar? Talvez ele pense que sim. Seu nome, por ora, também não apareceu ainda nas equipes médias da Europa, das ligas mais fortes como Inglaterra e Espanha, por exemplo. Poderia ser o ideal para ele voltar para a Europa.

Nos clubes menores, que lutariam para não cair e sem condições de ganhar títulos, tenho dúvidas se ele aceitaria. Abel sempre diz que se move para conquistar campeonatos. Então, ficando no Palmeiras, é certo que ele sempre terá essa condição. Na Europa, dependendo do time, talvez ele desapareça, como desapareceu Jorge Jesus.

