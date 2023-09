Abel está sem paciência e se vê no fogo cruzado entre Leila e a torcida por falta de bons jogadores

O que está acontecendo com Abel Ferreira? Ele anda sem paciência para falar do Palmeiras. Seu entusiasmo caiu nas entrevistas e isso é possível observar com o gestual do seu corpo (o corpo fala). O treinador tem abraçado o time e dado moral para os garotos, mas dá algumas estocadas na direção do Palmeiras pela falta de jogadores mais consagrados e prontos. A presidente Leila Pereira não contratou jogador nem vai fazer isso para esta temporada, em que o time ainda tem esperança de brigar mais de perto com o Botafogo no Brasileirão e está prestes a decidir uma vaga na final da Libertadores com o Boca Juniors.

Abel está esgotado. Se for só isso, é fácil de entender. Mas não deve ser apenas cansaço. Abel não tem conseguido fazer o Palmeiras jogar bem. O time, visivelmente, perde forças. Faz boas partidas, mas também faz partidas ruins com mais frequência. Acabou o fôlego? Os rivais melhoraram, mas o Palmeiras também piorou. A temporada é muito longa.

Abel Ferreira tem dificuldades para fazer o Palmeiras jogar melhor na reta final da temporada Foto: Cesar Greco / Agência Palmeiras

A ausência de Dudu é bastante sentida - ele operou o ligamento do joelho e ficará nove meses fora -, mas não é o único problema. A base do Palmeiras é boa, com Endrick e Luís Guilherme, por exemplo, mas eles ainda estão longe de entregar o que o treinador precisa. Pelas declarações de Abel, ele nem espera tanto porque sabe que esses ‘miúdos’ ainda estão em formação.

O treinador continua com uma postura de que ele sabe o que faz e ninguém mais sabe, numa referência aos jornalistas, torcida e aos que criticam ou questionam seu trabalho. Ele não se atém mais a dar explicações do que anda fazendo no time, como se não devesse essa satisfação para o torcedor palmeirense e aos conselheiros do clube. Abel não fala mais como empregado do Palmeiras. Fala como dono. O que, sabemos, nenhum treinador é.

Abel sabe que pode sobrar para ele alguma faísca dessa briga ‘burra’ entre os torcedores da Mancha com a presidente Leila e de Leila com os uniformizados. Ele anda no fio na navalha porque não quer desagradar nenhum dos lados. No momento isso parece impossível. Sabe o tamanho e a força da torcida. Chegou a dizer isso em Buenos Aires para um jornalista argentino.

Mas também não vai contra as decisões da presidente. Nem pode. Até agora, para ele, tudo correu com harmonia. Mas não se sabe se vai continuar dessa maneira. O caso do Bruno Lopes foi uma das confusões abafadas pela temporada vigente e possíveis conquistas e porque o atacante se desculpou publicamente. Leila e Abel se mantiveram do lado do jogador, como tinha de ser mesmo. Mas isso racha as partes.

Abel não é bobo. Pode ser tudo, menos bobo. Não tinha nada quando chegou ao Brasil e era um desconhecido no futebol, sem títulos, mas sabe ler nas entrelinhas. E a leitura que demonstra fazer neste momento talvez nem seja para agora, mas para 2024, quando ainda tem contrato com o clube. Ele já deixou claro, sem menosprezar seu grupo, que precisa de mais elenco, de bons e parrudos jogadores. Os que ele tem no elenco, já foram testados e não deram muito. Ocorre que o clube parou de investir. Leila não oferece nada para Abel. A presidente parece ter outros interesses no Palmeiras, como o estádio de Barueri e sua eterna discussão com a WTorre, dona do Allianz Parque.

Recentemente, Leila disse que sabe o que está fazendo e onde quer chegar. Disse também que a torcida cobra jogador caro e quer ingresso barato. A conta não fecha. Abel ouve tudo isso. Sabe que não terá jogador caro, pelo menos não para 2023. Ele e Leila seguraram alguns jogadores que poderiam ter saído. Isso já é um ganho para a direção. Mas não resolve o problema.