Abel parecia 2 pessoas diferentes após derrota: um ensandecido dizendo que ‘foi roubo’ e outro calmo

Abel Ferreira parecia duas pessoas diferentes em Porto Alegre. Era um treinador ensandecido ao deixar o estádio após a derrota do Palmeiras por 1 a 0 para o Grêmio pelo Brasileirão. Se ganhasse, ficaria na cola do líder Botafogo. Talvez por isso tenha deixado o gramado bravo. Fez gestos e disse que o seu time foi roubado: ‘isso é roubar. Isso é roubar. Fomos roubados’, numa manifestação de irritação bem característica desde que chegou ao Brasil.

Depois, na entrevista coletiva, o que se viu foi um Abel mais calmo e tranquilo, mais dono de si e das situações do jogo. Em nenhum momento ‘bateu’ na arbitragem ou responsabilizou o juiz pelo resultado da partida, da derrota do seu Palmeiras. “Não houve nada”, disse. “O que se passa dentro do campo, fica dentro do campo”. Pediu ainda para a CBF retirar microfones e câmeras de TV de sua cola.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras: time luta para se aproximar do Botafogo no Brasileirão Foto: Carla Carniel / Reuters

Esse Abel ‘paz e amor’ era a segunda versão da noite do treinador português. Disse novamente que não era um cara perfeito. Pediu encarecidamente para não arrumarem confusão (os repórteres), sabendo que suas atitudes dão cliques e audiência. Duas perguntas foram feitas sobre suas manifestações e em ambas ele respondeu com mais veemência. “Não disse que a derrota foi culpa do árbitro, quem disser isso não gosta do Palmeiras. Disse que o árbitro foi hábil. Não quero falar disso. É um problema da CBF. Não é meu problema. Perdemos por falta de eficiência e capricho. Criamos, mas não fomos eficazes. Não vamos ganhar sempre”.

O que se viu foram duas personalidades de uma mesma pessoa. Dois verdadeiros? Um verdadeiro e outro falso? Abel já entendeu como funciona a arbitragem brasileira e sabe exatamente as consequências das imagens captadas pelas tevês de ele dizendo que o Palmeiras ‘foi roubado’. Depois, de cabeça fria porque ele não consegue se controlar, recuperou a postura. Pode ainda ter sido informado do que havia acabado de fazer, cego que estava ao fim da disputa. E mudado o discurso.

Foi isso o que todos viram: um Abel atirando contra a arbitragem e outro mais contido comentando sobre a derrota. Não fez muito diferente do que falou Renato Gaúcho quando não teve um pênalti marcado a favor do Grêmio diante do Corinthians, em que o atacante Yuri Alberto meteu a mão na bola. Também não tem sido muito diferente dos outros treinadores ao se referir à arbitragem do futebol nacional, sempre com desdém e desconfiança.

Ele poderia ter dito a mesma coisa na sua entrevista: ‘fomos roubados”. Mas talvez com outras palavras ou não. E justificado o motivo do ‘roubo’, o suposto pênalti não marcado em cima de Gustavo Gómez ou qualquer outro lance. O problema é a Comissão de Arbitragem exigir respeito quando ela erra também, como fez contra o Grêmio, e depois afasta seus árbitros e os coloca na geladeira. Está tudo uma bagunça. O torcedor sabe disso. Puxa a brasa para a sua sardinha, mas sabe que o futebol precisa melhor nesse sentido.

Abel não tem o direito de dizer em público o que achou do juiz. Nenhum treinador ou jogador pode fazer isso, com a possibilidade de punição. Não se se concordo com isso. Mas é assim que é. O STJD deve pedir as imagens para analisar. Se fizer isso, vai punir o treinador do Palmeiras, certamente. A CBF não tem deixado passar nada no que diz respeito à possibilidade de resolver esse problema, o da arbitragem. E tem agido de forma rápida. O problema é que não consegue resolver nada. E todos, como Abel, se acham prejudicados. Mas nem todos têm razão.