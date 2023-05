Abel trabalha silenciosamente a preparação de novos jogadores sem enfraquecer o Palmeiras

Silenciosamente, o técnico Abel Ferreira usa alguns de seus jogadores que já foram preparados na temporada passada para oxigenar o Palmeiras neste ano sem perder sua qualidade. O treinador português continua nos ensinando muitas coisas. Suas únicas reclamações são com a arbitragem. Ele também levanta a bandeira contra o calendário do futebol brasileiro, chora, mas não fica apenas nisso. Ele está rodando mais o elenco, fazendo as cinco alterações permitidas e tirando alguns minutos de rodagem de alguns de seus atletas.

Ele ganha duplamente: no descanso de alguns jogadores e na movimentação de outros. E olha que nem me refiro aqui a titulares e reservas. Aliás, essas qualificações estão sendo banidas do futebol. Abel e o Palmeiras já entenderam isso e todos aceitam. Não há reservas nem titulares. Ou alguém pode afirmar que Mayke é reserva. O cara jogou muito no passeio contra o Grêmio no Allianz Parque: 4 a 1.

Abel Ferreira muda jogadores no Palmeiras sem deixar com que o time perca eficiência Foto: Cesar Greco / Palmeiras

Havia uma ligeira preocupação com os gols sofridos neste começo de temporada, e lá foi o bombeiro Abel apagar esse foco de incêndio. Como gostaria de ouvir uma preleção dele, assim como sempre quis ouvir uma de Telê Santana, Luxemburgo, Jorge Jesus e de alguns outros treinadores!

Nem tudo que ele faz agrada a todos, principalmente quando detona os árbitros e é expulso ou ganha amarelo. Ele reclama da própria sombra em campo. Diz que está se tratando nesse sentido. Mas ele sabe o que faz em campo. Lembro o dia que desembarcou no Brasil sem ser notado. Era um grande ponto de interrogação como todos os técnicos estrangeiros que vieram para cá, alguns com mais experiência outros com menos. Abel não tinha nada. Nem títulos.

Não acho que nossos treinadores devam a ele ou a qualquer outro. Mas entendo que Abel vai no foco em seu dia a dia no clube. Trabalha o que precisa ser trabalhado. Sabe ler o ambiente. Não deixa nada passar sem ser pedante ou o dono da verdade. Divide com todos na Academia. É respeitador. Mas é o chefe também. Sabe se impor. Entende o trabalho das partes que compõem o futebol. E vai tirando leite de pedra.

Ele poderia avaliar seu elenco e pedir mais, como a maioria faz. Preferiu ganhar a confiança de todos e fazer com que todos pertencessem ao grupo. Tite fez isso também no Corinthians. E deu muito certo. É claro que há outros. Odair tenta construir o mesmo caminho no Santos, assim como Dorival no São Paulo. Jorge Jesus conseguiu no Flamengo.

O que quero dizer é que o elenco do Palmeiras, tirando um ou outro, é formado por jogadores comuns. O que não quer dizer que sejam sem brilho. Volto ao caso de Mayke. Jogou muito contra o Grêmio, mas vem jogando toda vez que é acionado. Não é craque. É eficiente. E assim são quase todos no Palmeiras.

Fabinho começa a entrar e a manter o time no mesmo tom. Bruno Lopes está jogando mais e sempre faz das suas em campo. Depois que Tabata se ambientou, ele está mais útil ao time também. Tem a confiança do treinador. Agora Abel prepara Richard Ríos, um volante que sabe jogar e que chega ao ataque. Cadencia o jogo. Precisa ser um pouco mais ligeiro nas ações, mas é rápido nas ideias. Artur chegou pronto. Os craques são Raphael Veiga, Dudu e Gómez. Endrick pode ser um dia. Ainda não é. O Palmeiras tem um plano para 2023. E ele está sendo executado.