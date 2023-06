‘Acabou o encanto?’, questionam os não-palmeirenses em relação aos tropeços do time de Abel Ferreira

Se você é palmeirense, já ouviu a provocação nos últimos dias de algum amigo em tom de questionamento: “o encanto acabou?” É assim que os torcedores de outros times de São Paulo estão reagindo e esfregando as mãos após os tropeços do time de Abel Ferreira. O Palmeiras teve sua invencibilidade destruída dentro do Allianz Parque no fim de semana, diante do Botafogo, líder do Brasileirão. Foi a gota d’água para os rivais acreditarem que o time entra, finalmente, em uma fase ruim.

Há problemas de finalização e eficiência. O próprio treinador português disse isso mais de uma vez após as derrapadas. O gol sumiu. A equipe cria, mas não coloca a bola para dentro. Uma explicação razoável tem a ver com a Data Fifa da última semana. O elenco teve jogadores em algumas seleções, como brasileira, uruguaia e paraguaia, e sofreu com essas convocações. Abel se viu obrigado a dar descanso de viagem para quatro deles. Quatro titulares.

Então, não é bem assim como os torcedores rivais estão pensando. Crise! Há encanto ainda, mas há também esse calendário que afeta a todos, e um pouco mais para quem empresta atletas para as seleções.

Jogadores do Botafogo celebram gol de Tiquinho (à direita) na vitória do time sobre o Palmeiras no Allianz Parque Foto: Amanda Perobelli / Reuters

Após a derrota para o Botafogo, a provocação aumentou: derrota de 1 a 0, com gol de Tiquinho Soares no Allianz lotado. Era aquele jogo de seis pontos, três que o Palmeiras poderia somar e três que impediria de o líder do Campeonato Brasileiro colocar em sua conta. Deu ruim. Os botafoguenses pegaram a Dutra de volta ao Rio felizes e satisfeitos. Os palmeirenses se calaram, tiraram o sorriso do rosto e agora esperam pelas próximas partidas.

Nesse jogo específico, houve problemas. O time de Abel não foi eficiente, abusou das bolas levantadas na área e não teve imaginação para criar de outra forma, encaixotado que estava na marcação do adversário carioca. Raphael Veiga ainda perdeu um pênalti, que, no mínimo, poderia mudar a história do confronto. Não teve efetividade na cara do gol nem para criar jogadas diferentes.

Preocupa? Sim, clora que preocupa. Há outras duas competições importantes, Libertadores e Copa do Brasil, e o desgaste do elenco vai aumentar. Confiança e foco é tudo que Abel sempre pediu para seus jogadores. É natural que todos os times sintam a maratona de treinos, viagens e jogos neste meio do ano, percam um pouco do fôlego para depois fazer a parte final da temporada, quando as decisões chegam, com mais força. E em todas as disputas.

O desafio imediato do Palmeiras é não perder de vista seus rivais da parte de cima da tabela do Nacional, como Botafogo, Grêmio e Flamengo. Tem de se aproximar do time de General Severiano, de quem está mais distante. Há muitas rodadas para conseguir isso. Mas é inegável que o Palmeiras precisa repensar situações. Há uma janela de transferência sendo aberta e muitos moleques sendo testados. Pode indicar alguma coisa. Dudu, Rony, Artur e Veiga não atuam bem. Os quatro juntos. Cabeça? Desgaste? Problemas internos? Perda de ritmo? O time ficou sem jogar por dez dias. Abel terá de administrar isso, dar uma resposta imediata.

Seu desafio imediato, entendo, é na Copa do Brasil, diante do São Paulo, e depois no primeiro mata-mata da Libertadores. É difícil não colocar o Brasileirão no fim dessa linha, porque as Copas entram em uma etapa de “perder caí fora”. Desafios de times como Palmeiras, Flamengo, São Paulo e todos os outros que estão em três competições são descobrir um jeito de não perder a competitividade ao longo da temporada de mais de 70 partidas. Elencos maiores? Mais times mistos? Menos viagens? Dois treinadores?

Nada está descartado, uma vez que não há muitas esperanças, embora deva haver, de que CBF e Conmebol vão mexer no calendário de suas competições.

Aos não-palmeirenses, ouvi uma resposta provocativa também nesta semana: ‘o time de Abel é o único campeão do Estado, ganhou o Paulistão, e ainda está vivo nas três disputas do segundo semestre”. Mas um amigo palmeirense me disse que o “Palmeiras está em crise. Acreditem nisso!” Entendi como ironia.