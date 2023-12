Análise: Fluminense passa susto no Mundial, mantém estratégia e confia na ‘esperteza’ de Marcelo

O Fluminense teve de suar a camisa para passar pelo Al Ahly em sua estreia no Mundial de Clubes da Fifa. Ganhou por 2 a 0, mas poderia ter perdido o jogo e dado adeus ao torneio antes mesmo de chegar à decisão. Houve muitos heróis no jogo. O goleiro Fábio impediu os gols do rival egípcio. O Al Ahly tem uma marcação exemplar e sabe jogar nos contra-ataques. Quem também mostrou-se importante nesta primeira partida foi Felipe Melo, sempre bem posicionado. Ele teve fôlego para fazer um corte mano a mano na corrida ainda no primeiro tempo. Ganso cadenciou o jogo. Cano apareceu pouco. Martinelli comeu a bola, melhor até que André. E o colombiano Arias, no clube há dois anos, marcou o gol da classificação, de pênalti sofrido por Marcelo.

Não se pode esquecer de Marcelo. Ele desfilou sua habilidade, com toques de primeira, deslocamentos constantes e um drible malandro, de experiência e esperteza, dentro da área para sofrer a falta capital no segundo tempo. Pênalti que mudou tudo. Se tivesse de apontar um jogador dono do jogo, ficaria com o próprio Marcelo, com dor no coração pela boa apresentação de Martinelli. Arias, fã de Kaká assumido, também merece destaque. Ele chutou duas bolas na trave, ambas antes do intervalo.

Não foi um Fluminense de encher os olhos, mas foi um time eficiente e ciente do que tinha de fazer. O Mundial de Clubes não é para jogar bonito. É para ganhar. Marcelo disse que tentou fazer algo diferente. “Nem pensei na caneta. Pensei em criar uma chance de gol”. A vitória leva o time brasileiro para a final, muito provavelmente contra o Manchester City, o terror do futebol europeu, com muito mais recursos técnicos do que todos os outros do torneio.

Jogadores do Fluminense festejam vitória no Mundial de Clubes com sua torcida na Arábia Saudita Foto: Amr Abdallah Dalsh / Reusters

Diniz sofreu também a cada passe errado de seus jogadores. Sua estratégia foi cuidadosa, com mais cautela do que ousadia, na contramão de momentos doídos de sua carreira. O Fluminense foi um time lento, que segurou a bola e em nenhum instante se atirou atrás do gol, na loucura. Era tudo calculado, o que não quer dizer que seu time foi certinho dentro de campo. Não foi.

Mas o Flu não queria correr riscos, embora tenha corrido nos contra-ataques do Al Ahly. O Fluminense demorou a entender essa velocidade na saída com quatro ou cinco adversários. Poderia ter se complicado mais de uma vez. Diniz respirava fundo. Mas o que Diniz pensou aconteceu. O primeiro gol abriu caminhos. O Fluminense encontrou seu espaço com a vantagem. Passou a dominar. É preciso ressaltar ainda a estrela desse garoto com nome de presidente americano, John Kennedy. Entrou e marcou. É atacante ponta firme. A festa é merecida. Na sexta, a conversa vai ser mais dura se o time de Pep Guardiola confirmar seu favoritismo.

