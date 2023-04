Ancelotti tem de saber a verdade sobre a seleção brasileira

A CBF namora um treinador estrangeiro para a seleção. O italiano Carlo Ancelotti é o mais querido. Contratado pelo Real Madrid até junho de 2024, ele nunca disse “sim”, mas também nunca disse “não”, o que faz a entidade sonhar. Semana passada, o jornal francês L’Equipe deu o salário de Ancelotti na Espanha: R$ 60 milhões por ano. Daria R$ 5 milhões por mês – três vezes mais o que Tite ganhava. Vale lembrar que esse montante é só para ele. Com a comissão técnica, o valor dobraria. A CBF tem de onde tirar o dinheiro até a Copa de 2026.

Mas, para mim, esse não é o principal problema. A CBF precisa falar para Ancelotti, ou para qualquer outro na mira, as verdades sobre o que é ser técnico do Brasil. Abro um parênteses aqui para dizer que ninguém me tira da cabeça que José Mourinho está mais perto do que o colega italiano. Sua condição é mesma, ele tem contrato com a Roma até junho do ano que vem, mas já esteve por aqui, tem o idioma como ponto positivo (é português) e acumula boas experiências em clubes. Seu nome ainda não saiu na lista dos sugeridos para o cargo. Ele já teve seu auge em times europeus e nunca escondeu a ideia de comandar uma seleção nacional.

Mas quais são as verdades de ser técnico do Brasil? A primeira delas é a dificuldade de calendário, de marcar amistosos contra rivais europeus e de maior qualidade. Há mais. Os clubes brasileiros criam caso para ceder seus jogadores. O torcedor, em muitos momentos, prefere o atleta no time do que na seleção. O Brasil não tem prestígio interno. O treinador, por vezes, é chamado de “burro” por pouca coisa. A seleção é ‘obrigada’ a vencer todas as partidas. A logística das Eliminatórias na América do Sul é desgastante. Os rivais são babas, o que faz o time sofrer pressão para os três pontos.

Carlo Ancelotti é o favorito para assumir o cargo de técnico da seleção brasileira Foto: Joan Monfort / AP

Mas não é somente isso. O técnico estrangeiro, se contratado, precisa saber de alguns detalhes. Derrotas, por exemplo, fazem desmoronar qualquer castelo. No Brasil, perder é o fim do mundo, como atestou a sueca Pia Sundhage, técnica da seleção feminina ao Estadão. É o ‘fim para todos’, da CBF ao torcedor, passando pelos jogadores. Tem sido assim já faz algum tempo.

É preciso saber ainda como lidar com os atletas. Cada um tem suas manias. Falta instrução tática na maioria das vezes. Quando a coisa aperta, o time aposta no seu craque, que é Neymar. Ocorre que ele anda meio sem rumo, nem se sabe se quer jogar mais na seleção. O emocional pesa quando é preciso ser ‘gelado’. É possível haver intervenções. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, gosta de aprovar tudo antes de deliberar. Até as tabelas.

A única seleção pentacampeão não ganha Copa desde 2002. Portanto, quando se sentar à mesa com algum treinador de fora, além de mostrar os valores, a CBF terá de contar tudo isso ao novo escolhido.