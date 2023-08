Após fazer seu 1º jogo depois de cinco meses no PSG, nome de Neymar volta a esquentar no Barcelona

Esquentam as informações de que Neymar pode assinar contrato com o Barcelona ainda para a temporada que começa neste mês na Europa. O jogador sempre teve seu nome relacionado com o clube espanhol, e mais ainda nos últimos dias após o PSG comprar Dembélé do time catalão. Neymar chegou a ser oferecido na transação entre as diretorias. A notícia inicial era de que o Barcelona não queria o brasileiro de volta nesta temporada, tampouco tinha brecha no fair play financeiro para isso. Mas nada está decidido.

Passados alguns dias, jornalistas espanhóis acreditam que Barcelona e PSG poderão chegar a um acordo para o repasse do atacante em definitivo, única condição do estafe do jogador. Foi o próprio time de Paris que tirou Neymar do Barcelona, pagando 222 milhões de euros, na maior transação do futebol mundial da época.

Neymar faz sua primeira partida no PSG desde contusão e cirurgia em fevereiro: marca dois gols diante do Jeonbuk Hyundai Motors Foto: Anthony Wallace / AFP

O dinheiro envolvido agora não foi revelado. Mas é inegável que o brasileiro perdeu valor de marcado, já tem 31 anos e não tem participado das listas dos melhores do mundo da Fifa. Neymar tem contrato até 2027, depois de fazer valer uma cláusula contratual para esticar seu vínculo. Fez isso quando seu nome já era ventilado para deixar o elenco de Paris.

Não é segredo para ninguém que o PSG quer se livrar de Neymar assim como se livrou de Messi, agora nos EUA. No clube francês, já é ponto sem discussão que o atacante brasileiro não deu certo. Mas o Paris não aceita perder dinheiro ou, ao menos, tenta recuperar parte da bolada investida.

Neymar voltou a jogar nesta semana em amistosos na Ásia. Fez gols e deu assistência. Ele é jogador de confiança de Luis Enrique. Mas o treinador espanhol nunca teve certeza de que poderia contar com ele. Foi avisado, quando chegou, que se recebesse uma oferta, Neymar deixaria o clube.

A palavra do jogador é importante e necessária em qualquer transação. O máximo que comentou sobre seu futuro, ainda nas férias, foi que “por ora, ele fica no PSG”. Nem ele tem firmeza de sua permanência. Já foi oferecido ao Chelsea e para outros times da Inglaterra. Ninguém o quis.

Também não é novidade a situação ruim entre a torcida do PSG e o craque brasileiro. Desde que acabou a temporada passada, ou muito antes disso, Neymar é hostilizado em Paris. Não há muita relação dele com o clube também. Amor não existe. O atleta faz questão de demonstrar que seu vínculo é profissional. Nem na festa do campeão francês, o jogador, machucado, apareceu. PSG e Barcelona tratam o assunto em silêncio. O desfecho, se acontecer, tem de ser até setembro.