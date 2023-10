Baile levado no Castelão e eliminação diante do Fortaleza mostram ao Corinthians seu tamanho no ano

Com 10 minutos do segundo tempo no Castelão, o Fortaleza mostrou ao técnico Mano Menezes o que ninguém falou para ele em sua apresentação no Corinthians nesta semana: o time é ruim e ‘morre’ após o intervalo. Em duas jogadas de desatenção, o Corinthians deu adeus ao sonho da Copa Sul-Americana. Sonho que durou uma eternidade pelo futebol fraco da temporada e muito devido ao goleiro Cássio. Perdeu por 2 a 0 após empate por 1 a 1 em São Paulo.

Já tinha sido pior do que o adversário em sua própria casa, em São Paulo, semana passada. O empate em Itaquera se provou insuficiente como havia sentido o torcedor corintiano, menos o técnico Vanderlei Luxemburgo, demitido entre um jogo e outro. Os próprios jogadores deram a entender que seria muito difícil bater o Fortaleza na volta. Nas mãos de Mano, em pouquíssimos dias de trabalho, o time nem melhorou nem piorou. Foi simplesmente o mesmo da temporada.

Jogadores do Fortaleza festejam gol contra o Corinthians e passagem para a final da Copa Sul-Americana Foto: JL ROSA / AFP)

A surra no Ceará diante de 60 mil torcedores colocou o Corinthians no seu devido lugar, por tudo o que houve na temporada, com tantos erros de gestão e trocas seguidas de treinadores. Faz quatro anos que não ganha nada. O Corinthians nada mais é do que a cara do seu presidente e diretores, um clube sem rumo e de futuro duvidoso, que precisa fechar para balanço o quanto antes, inclusive sob nova direção. Haverá eleições em novembro e os corintianos terão a chance de nova escolha.

Olhando de fora, a imagem é de que nada está no seu lugar. Nem gestão nem elenco nem a parte financeira. Nada. Os dois gols do Fortaleza, esse, sim, um clube bem arrumado, digno da classificação para a final da competição sul-americana, e da sua empolgada torcida, deram ao Corinthians o seu verdadeiro tamanho na temporada, mesmo a despeito de sua fiel torcida.

Há ainda um problema para resolver e que caiu no colo de Mano Menezes: evitar a queda para a Série B. Há muitos outros times atrás do Corinthians nessa corrida contra a degola. Nem acho que o time corra tanto risco assim, mas é inevitável que uma derrota desse tamanho e com o futebol pífio apresentado é capaz de jogar a equipe na lona e na lama. Se Mano não trabalhar rápido e mudar tudo, se for capaz, o ano pode reservar notícias piores aos corintianos.

Para 2024, com esse grupo, é rasgar dinheiro diante de qualquer aposta de sucesso. O futuro é pra lá de sombrio no Parque São Jorge. Mano precisa ter coragem e carta branca para fazer uma limpeza. Chega de acreditar em jogadores que já deram tudo ao time, e em alguns outros que nunca darão. Esta camisa é grande e pesada demais para vestir jogadores deste elenco. As mudanças devem começar agora para, quem sabe, dar algum resultado em 2025 ou 2026. A eliminação sem ver a cor da bola também é o fim de linha para muitos no clube, inclusive seu presidente Duílio Monteiro Alves e toda a sua turma.