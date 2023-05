Balanço do Corinthians aponta redução da dívida, de R$ 824 milhões, mas superávit de R$ 12 milhões

No último dia de abril, um domingo, o Corinthians publicou o seu balanço fiscal de 2022. A temporada passada foi de reconstrução do clube, com algumas conquistas na boca do caixa, mas nada que fizesse sua diretoria respirar aliviada ou prometer dias melhores para seus torcedores. A situação financeira do Corinthians é complicada. No futebol, muitos jogadores têm seus contratos para vencer em dezembro desta temporada, o que vai obrigar o clube a tomar dois caminhos diferentes: renovação ou dispensa. Em apenas 12 contratos, o clube tem 100% dos direitos federativos de atletas, um deles é do zagueiro Gil.

O Corinthians tem uma dívida de R$ 824 milhões, sem contar sua engenharia para a construção do estádio em Itaquera. É um número alto, mas é menor do que a dívida apresentada no ano fiscal de 2021, que foi de R$ 962 milhões. Ou seja, ela caiu. O presidente Duílio Monteiro Alves deu uma travada nos gastos e investiu parte do dinheiro arrecadado no período no pagamento dos boletos atrasados.

Corinthians em jogo conta o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro de 2023 no Allianz Parque: derrota de 2 a 1 Foto: manda Perobelli / Reurters

O caminho é longo até zerar isso, mas ele precisava dar os primeiros passos, uma preocupação perdida ou abandonado pelos presidentes anteriores. Somente com direitos de imagens dos jogadores, o montante do período pago foi de R$ 66 milhões. Todas as contas a pagar são gigantescas no futebol. Vale lembrar que a dívida do estádio em Itaquera não está nessa contabilização.

Mesmo se quisesse quitar sua dívida, o que nunca pensou em fazer, o Corinthians não teria verba para isso. A receita de 2022 foi de R$ 540 milhões, uma das menores em relação aos clubes mais badalados do Brasil. Mesmo assim, ainda maior do que na edição de 2021: R$ 447 milhões. Esse número pode subir se for levado em conta os R$ 146 milhões referentes a repasses de direitos federativos de jogadores que deixaram o clube, de modo a fazer com que a receita bruta saltasse para R$ 687 milhões.

O superávit foi baixo, e esse é um problema: R$ 12 milhões. Ou seja, com tudo o que entrou e tudo o que saiu, sobraram aos cofres do Corinthians pouco mais de R$ 10 milhões. Em 2021, o clube teve superávit de R$ 36 milhões, três vezes mais do que seria no ano seguinte. Quando sobra pouco dinheiro no caixa, não há manobras para investimentos, principalmente no futebol.

Uma boa notícia para seus torcedores, e isso se deve muito a eles, é o valor arrecadado com os direitos de transmissão de jogos na TV na temporada em questão: R$ 317 milhões. Aliás, as receitas com a Neo Química Arena são boas. Com patrocínios e publicidade, o time fez R$ 93 milhões. E mais R$ 97 milhões com arrecadação nos jogos. Com prêmios e cotas em torneios e com o Fiel Torcedor, o programa de sócio- torcedor, o clube ganhou R$ 31 milhões.