Bets fazem parcerias também com torcidas organizadas como se viu no bandeirão da Mancha no Allianz

As bets entraram em mais um segmento do futebol, o das torcidas organizadas, como se viu neste domingo no jogo do Palmeiras com o Vasco no Allianz Parque - vitória do time de Raphael Veiga por 1 a 0. Uma das bandeiras da Mancha estava com o patrocínio de uma dessas casas de apostas. Quem assinava o bandeirão da uniformizada era a galera.bet. Desse modo, as casas de apostas, que ainda não estão autorizadas a operar no Brasil, completam seu ciclo no futebol.

Elas estão nos clubes da Série A do Brasileiro, nas mídias esportivas e agora nas torcidas organizadas. Ainda não estão na arbitragem nem estampando suas marcas nas bolas do jogo. Não por ora.

O mercado cresce com a iminente regularização das apostas no País. O brasileiro é um bicho de fé nas jogatinas, basta ver as movimentações nas casas lotéricas semanalmente e, sobretudo, nos prêmios acumulados. As casas de apostas no esporte, mesmo fixadas em sites fora do Brasil, já são uma realidade, com ganhos e prêmios de encher de esperança seu apostador. O governo já decidiu a taxação dessas casas e deve assinar Medida Provisória para sua regulamentação.

Mancha Alviverde fecha patrocínio com empresa de apostas esportivas. Foto: Leo Cruz/Estadão

Nesse primeiro momento, as bets querem se mostrar. Por isso ocupam todas as brechas que se abrem para elas. Como? Pagando. Elas trocam suas marcas estampadas em camisas, mídias (online, televisiva, impressa e radiofônica) e agora bandeiras da torcida por dinheiro, a exemplo do que ocorre com os patrocinadores.

Por ora, é uma via de mão dupla. As bets são importantes para os clubes, quase sempre de pires nas mãos, assim como os clubes, e o futebol, de modo geral, são excelentes vitrine para suas marcas e sites. A associação das casas de apostas no Brasil é favorável à regulamentação da jogatina o quanto antes. Ela entende que, oficializadas com regras, obrigações e deveres, essa é a única forma de as empresas ganharem respeito e jogarem por terra toda a desconfiança de suas operações. Mesmo ainda sem o aval do governo Federal, elas operam de bases estrangeiras, de fora do País, portanto, sem qualquer taxação brasileira.

Se juntar às torcidas organizadas tem a mesma lógica de uma parceria com os clubes, cujo interesse é se colocar à disposição dos amantes daquele time. Até agora elas não enfrentam resistências de bandeiras diferentes. Ou seja, o apostador faz sua fé em vários sites, independentemente da casa escolhida pela sua equipe.

Continua após a publicidade

Há ainda o problema dos grupos criminosos que seduzem jogadores de futebol a trapacear dentro de campo, com ações combinadas para o ganho ilegal, como o recebimento de cartões, de escanteios cedidos e gols perdidos. Tudo é passível de aposta no esporte. As regras para coibir isso ainda não estão claras. Sabe-se que o governo não vai permitir que profissionais e envolvidos com as partidas joguem nas casas de apostas.