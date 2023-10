Brasil mereceu derrota por 2 a 0 para o Uruguai em jogo fraco e de nenhuma inspiração dos jogadores

O que era ruim, ficou pior. A seleção brasileira voltou a perder para o Uruguai depois de 22 anos. Se o torcedor já estava com a pulga atrás da orelha após o empate diante da Venezuela, a confiança vai desaparecer agora, com a primeira derrota sob o comando de Fernando Diniz. Menos até pelo resultado, porque o Brasil estará na Copa do Mundo de 2026 pela quantidade de vagas, e muito mais pela má apresentação. A seleção ficou tocando a bola lá atrás, sem objetividade e profundidade, e correndo riscos. Não conseguiu nada. Ficou com a bola, mas chutou pouco. Não demorou para ser sufocada pelos uruguaios, como se esperava de Bielsa. O Brasil fez um péssimo jogo e mereceu a derrota por 2 a 0.

Neymar se machucou ainda no primeiro tempo. Torceu o joelho esquerdo gravemente e teve de deixar o campo de maca, chorando. Foi sozinho. A lesão preocupa os médicos da CBF. O jogador terá de fazer exames de imagem para atestar a importância da lesão. É óbvio que ninguém deseja que jogador nenhum se machuque porque não há nada pior do que isso para um atleta, seja ele de qualquer modalidade esportiva. Mesmo a despeito das críticas que o atacante sofreu no jogo contra a Venezuela para a partida desta terça em Montevidéu. A CBF ficou de informar o grau da lesão assim que tiver. Os jogadores voltam para suas bases no retorno ao Brasil. Neymar terá de ficar um pouco mais antes de voltar, se conseguir, para o Al-Hilal, de Jorge Jesus. O mais provável é que ele permaneça em São Paulo.

Fernando Diniz perde primeira partida no comando da seleção brasileira: 2 a 0 para o Uruguai Foto: Matilde Campodonico / AP

A bem da verdade é que a seleção passou longe do bom futebol. O jeito de jogar de Fernando Diniz ainda não foi assimilado. Nem poderia ser com tão pouco tempo. Esse é o preço da reformulação, de um novo sistema de jogo, de um treinador com ideias próprias e peculiares sobre o futebol. Ele tem seu modelo e o levou para o Brasil. Mesmo com os melhores jogadores sob seu comando, não deu certo ainda. Mas diante do Uruguai, foi muito pior. Foi a pior apresentação do Brasil disparada. Tem o dedo de Diniz nisso. Meu ponto é que ele deixará o time em oito meses, com a chegada de Carlo Ancelotti, segundo a CBF. Então, seu trabalho será dispensado. Com ele, suas ideias. Não faz sentido.

É muita invenção e mudanças num curto espaço de tempo. Penso que Diniz acelerou demais pelo pouco prazo que tem no posto, até junho de 2024. Foi seu erro. Não houve tempo para treinar, como nunca há. E isso explica a sede do treinador. É preciso ter os pés no chão, até mesmo para ele. Saber quais passos dar e quando dar. Nenhum jogador rendeu, nem os apontados como diferentes, como Neymar, Rodrygo e Vinícius Júnior. Casemiro e Bruno ficaram sobrecarregados, sozinhos e sem qualidade para armar. São mais defensivos e destruidores.

Essa apresentação não me surpreende, embora, como todos, esperava mais do time pela qualidade dos atletas. Mas nada funcionou, do setor defensivo ao ataque. Neymar, antes de se machucar, vinha buscar a bola na defesa brasileira. Ele andou pela área do Brasil algumas vezes. Isso não é Neymar. Isso é mando de Diniz. Repito: não houve tempo para nada e a CBF sempre soube que o treinador escolhido nesse momento ‘bagunçaria’ todo o esquema tático e posicional da seleção e ela teria de suportar as críticas. O Brasil não ficará fora da Copa porque há sete vagas em jogo, uma delas de repescagem, entre as dez seleções da América do Sul.

De modo que não é a Copa de 2026 que preocupa, mas como o Brasil chegará lá. O torcedor passa vergonha desde o Mundial seguinte à conquista do penta, em 2002. Em todas as Copas, voltou para casa sem nada, e com algumas derrotas vergonhosas. É disso que estamos falando. É olhar para a seleção e saber que ela tem um caminho. Olho e não vejo nada.