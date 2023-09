Brasil tem aproximação de meio com ataque para tramas rápidas e Neymar se mostra mais solidário

Esqueça a fragilidade da Bolívia se puder e tente enxergar o que a seleção brasileira fez de bom na estreia do técnico Fernando Diniz. O Brasil ganhou por 5 a 1 sem dar a menor chance ao rival em Belém, cidade paraense que abraçou o time nacional desde que ele desembarcou no Estado. Então, a primeira coisa boa é a volta desse carinho, mesmo que sendo do torcedor do Norte, sempre mais disposto a abraçar a seleção em relação ao Rio e São Paulo, por exemplo.

Rodrygo pela esquerda foi o que de melhor aconteceu no time. O garoto virou homem e é assim que ele vestiu a camisa 11 do Brasil. Combinou bem com Raphinha, outro a destacar-se pela velocidade das jogadas e conclusões. Ambos estavam espertos, ligados, com vontade.

Neymar marca gol e passa Pelé na artilharia da seleção brasileira: atacante comemora com soco no ar Foto: Ricardo Moraes / Reuters

Peço novamente para tentar não levar em conta a fragilidade da Bolívia. Sabemos disso. Também vi um Brasil cujos jogadores do meio de campo e da frente estiveram mais próximos uns dos outros, para ter toques rápidos e de primeira, mais ou menos como faz o Fluminense, também sob o comando de Diniz. O famoso ‘não está mais comigo’. A entrada da área boliviana estava embolada, mesmo assim deu para ver essa aproximação, movimentação e passes. Um dos gols de Rodrygo (ele fez dois) foi resultado de uma dessas tramas. Já se vê o dedo de Diniz, não há dúvidas.

Por fim, vi um Neymar mais solidário, mais humano (errou o pênalti bisonhamente) e menos dono do time e da bola. Tomara não o chamem de presidente como no passado. Ele começou na zona da bagunça, entre os marcadores e fazendo penetrações na área. Depois, recuou e tratou de armar as jogadas, dando passes, evitando colocar a bola debaixo do braço e jogando com mais solidariedade. Um Neymar, portanto, diferente.

Ele fez dois gols e passou Pelé. Agora, é o maior artilheiro do Brasil de todos os tempos, com 79 gols em partidas oficiais. Ele e Pelé estavam empatados com 77.

É para deixar o torcedor animado? É, mas não tanto. A Bolívia foi presa muito fácil, não ofereceu perigo nem resistência. Dessa forma, não dá para avaliar a defesa e os marcadores do meio de campo. Fica para a próxima, contra o Peru, em Lima, na terça-feira. Foi bom, mas vamos com calma.