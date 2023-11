Botafogo ‘anima’ concorrentes Palmeiras e Bragantino a dar o bote e tirar o doce de sua boca

O Botafogo está animando seus concorrentes e dando muito mole no Brasileirão. Há dúvidas sobre a competência do time para segurar sua vantagem na competição, que já foi de 13 pontos. Não é mais. O Palmeiras tem a mesma pontuação, 59, com um jogo a menos. O Red Bull Bragantino tem um ponto atrás, 58, mas há o confronto direito com o time do Rio. Se ganhar, só dependerá de suas forças. Tanto Palmeiras quanto Bragantino estão em um viés de alta. O Palmeiras ganhou suas cinco últimas partidas. O viés do Fogão é de baixa.

Se o Botafogo não se sustentar no Brasileirão (faltam 7 rodadas), a equipe vai assumir o maior papelão da história dos pontos corridos, mesmo sendo um ano de retorno e de adaptação à SAF. Nenhum time com tamanha vantagem no segundo turno deixou o título escapar. Esse é o peso que o Botafogo carrega e é por isso que será acusado se perder o torneio.

Tiquinho, do Botafogo, ainda é o artilheiro do Brasileirão: time permite aproximação dos rivais na competição Foto: Ricardo Moraes / Reuters

A reta final vai ser animadora. Muitos ainda vão sorrir e outros lamentar. Isso apenas na parte de cima da tabela, que vale o troféu e as vagas para a Libertadores. E ainda um bom dinheiro. Não seria ruim para o Botafogo ficar apenas com a vaga da competição sul-americana não fosse a campanha exemplar no primeiro turno e sua liderança por meses na disputa. Isso criou expectativa em sua gente. Fracassar depois disso ser um grande dissabor, para não falar ‘amarelada’.

Palmeiras e Bragantino não estão sozinhos nessa corrida para tirar do rival carioca o doce de sua boca. Grêmio e Flamengo ainda estão no páreo. As duas próximas rodadas, com confrontos diretos entre rivais, como Flamengo e Palmeiras, nesta quarta-feira, também darão novas respostas ao Campeonato Brasileiro. O fato é que todos estão de calculadora nas mãos fazendo suas contas. Dá ou não dá? E se ganhar aqui e perder ali?

Maldita arbitragem

Todos nós já sabemos quem será apontado como o vilão de tudo. Sim, ela, a arbitragem. Não é sem motivo, diga-se. Mas há exageros. O futebol brasileiro chega em mais uma temporada sem resolver suas deficiências com os árbitros e os operadores do VAR. Não melhorou em nada de um ano para o outro. A única coisa boa em relação à arbitragem brasileira é a quantidade de minutos acrescidos ao fim de cada tempo. Mesmo assim, em algumas partidas esse número é questionado.

O ‘sistema’ não vai fazer nenhum time campeão, como alguns treinadores e dirigentes de clubes falam desde o início do Brasileirão. Fazer essa acusação é leviana quando não se tem provas; E nenhum dos que acusaram o ‘sistema’, indiretamente a CBF, que organiza o futebol, mostrou provas. E ficou por isso mesmo. O STJD deveria reunir esses casos ao término da competição e aplicar multas aos falastrões e seus respectivos times, mas não essas multas leves. Deveria ser exemplar para que da próxima vez, eles pensassem um pouco mais antes de fazer tais acusações sem provas.

A juizada errou o tempo todo, sem escolher lados, assim como a turma do VAR. Não adianta trocar o comando da comissão de arbitragem se não tiver uma gestão mais profissional, com padrões de trabalho e de conduta mais bem definidos, com regras e procedimentos claros e bem moldados.

Malandragem dedurada pela TV

Os que vão chorar ao término do Brasileirão também precisam rever suas próprias condutas. Há muitos treinadores que estão à beira do gramado mais para reclamar com o quarto árbitro do que para fazer o seu trabalho com o time. Essa é muito a impressão que eles passam. Há uma penca deles. Assim como há também os jogadores malas, que tomam empurrões no ombro e levam as duas mãos ao rosto, na tentativa de enganar o juiz, pedir falta e forçar um amarelo. Vocês sabem do que eu estou falando. Só eles são dedurados pelas imagens de TV e passam o maior ridículo, feitos bobalhões de circo.

Lucas Moura, do São Paulo, chegou a comentar em sua volta ao Brasil o tamanho de sua indignação com essa mania dos jogadores brasileiro, de cair e simular o que não é. Ele não vivia isso na Europa. Os que vão reclamar em breve da falta de sorte são os mesmos que fizeram isso a temporada toda. O futebol brasileiro precisa dessa revisão. Deve partir da CBF, da comissão de arbitragem, dos regulamentos, dos clubes, dos jogadores e dos árbitros.

Os pegas do Brasileirão 2023, no entanto, já tornaram a disputa a mais emocionante dos últimos anos tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, onde há muita preocupação. Mas nada está decidido ainda.

