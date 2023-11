Brasileirão: Corinthians e São Paulo estão se salvando, Santos corre perigo e Palmeiras acredita

O esporte pega fogo neste fim de semana no Brasil. Neste sábado, tem a decisão da Libertadores no Rio, entre Fluminense e Boca Juniors. Em São Paulo, ocorre o GP de Fórmula 1 em Interlagos, agora renovado até 2030, uma conquista e tanto para a cidade. Ainda há o desempenho do Time Brasil no Pan de Santiago, em sua reta final para coroar a segunda posição no quadro de medalhas, atrás dos EUA. E, claro, tem o Brasileirão, que pega fogo na parte de cima e de baixo da tabela. Veja a rodada e a pontuação dos times.

Depois da rodada 31, São Paulo e Corinthians se afastaram da zona de rebaixamento e não devem mais sofrer com riscos de queda. Foi um alívio para suas torcidas. O Santos também ganhou na rodada, mas não está livre. No alto, a vitória do Palmeiras sobre o Botafogo abriu caminho para sonhar com o título nacional. A rodada 32 reserva perigos e alegrias. Além de o Palmeiras voltar para a briga do bicampeonato (ganhou em 2022), a notícia mais relevante para duas torcidas gigantes do Brasil é a ‘salvação’ de Corinthians e São Paulo. O time do Morumbi nunca foi rebaixado e não deve ser desta vez. Ainda bem para o seu pessoal. Porque seria uma vergonha ganhar a Copa do Brasil, como ganhou, e cair para a Série B.

Mano Menezes reúne elenco do Corinthians no CT para uma conversa franca sobre a temporada Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Mesmo se afastando do inferno, alguma coisa precisa ser feita no São Paulo. Vejo o time de Dorival Junior no caminho, dando um passo de cada vez sem olhar para trás, muito diferente de outras temporadas. Tem de acelerar essa reformulação para se consolidar. Não dá para correr risco como correu. A vitória diante do Cruzeiro em casa, diante de 50 mil torcedores, por 1 a 0, nesta quinta, foi muito comemorada. O time podia ter perdido o jogo. Sofreu bola na trave e viu o rival mineiro desperdiçar chances claras, algumas inacreditáveis.

O são-paulino entende que toda a energia do segundo semestre foi mandada para a Copa do Brasil. E concorda com isso. Mas passa mal ao ver o time ameaçado de cair. É disso que estou falando. O São Paulo tomou as decisões certas, embora tenha corrido perigo. Como faltam mais sete jogos, o time precisa de apenas uma vitória e um empate. Dentro do clube, tudo parece sob controle. Mas sabemos que não é bem assim que funciona quando a equipe se aproxima do Z-4. Foi um ano de festa, boas contratações (Lucas e James) e arrecadação razoável com premiações e bilheterias. O Tricolor está no caminho. Dos quatro paulistas, está atrás apenas do Palmeiras e bem à frente de Corinthians e Santos.

Drama corintiano para 2024

O Corinthians também caminha para escapar em uma de suas piores temporadas. Merece escapar? Não. Mas futebol não tem dessas. A gestão e toda a desconfiança dos comandantes do clube ‘mataram’ o futebol do time. Foi tudo uma vergonha. Não há muito do que se orgulhar. Por isso se salvar do rebaixamento, como parece que vai acontecer, é uma bênção. Seus dirigentes mereciam a Série B.

Continua após a publicidade

De toda as lambanças da temporada, os jogadores são os menos culpados. Ele tiveram de conviver com trocas constantes de técnicos e de esquemas e ideias e com uma gestão fraca e incompetente. Quem pôde pular fora, foi sem olhar para trás, como Róger Guedes e Murillo, por exemplo. Não há nada nas terras corintianas. É um deserto seco. O elenco não está nem perto do ideal para 2024. As eleições para presidente, neste mês, fazem os associados suspirarem de decepção. Falta dinheiro para tudo.

Mano Menezes chegou para tentar salvar o Corinthians da queda, e está conseguindo. Ele segura a lamparina de um time na escuridão. Méritos para ele. Faz isso num curto período de tempo. O clube é um dos grandes do Brasileirão que mereciam a Série B, pela péssima gestão de seus dirigentes. Há duas coisas boas no time nesta péssima temporada: a resiliência de seus jogadores e a presença de sua torcida em Itaquera. O restante, pode jogar tudo fora.

Santos vai se salvar?

Há ainda o Santos nessa luta para não cair. Sua condição é parecida com a situação do Corinthians. Tudo errado no comando, sem dinheiro e com um elenco mais fraco do que o rival da capital. No caso do Santos, a torcida fez lambança na Vila e deixou o time na mão por um período. Não merece respeito por isso. Depois, caiu na real e passou a apoiar os jogadores.

O Santos está ameaçado, mesmo após a boa vitória sobre o Flamengo em Brasília na rodada. O time também nunca caiu para a Série B. Tenho dúvidas se vai conseguir se salvar. A única coisa boa na equipe é Marcos Leonardo, que quase foi embora para a Roma. Deve ir em janeiro. O Santos também merece cair também. Mas há outros times piores no campo esportivo, dentro de campo.

Palmeiras com moral e cheio de sonhos

Na reta final, o Brasileirão tem outra briga, e na parte de cima da tabela envolvendo um paulista. O Palmeiras é um dos que acreditam em poder tirar o título do Botafogo, façanha que muitos já tentaram ao longo da disputa. A vitória de virada por 4 a 3 no Rio diante do rival carioca deu moral ao time de Abel Ferreira. E arrasou o Fogão, que vencia por 3 a 0. Esse jogo tem forças para mudar a história. São três pontos de diferença na tabela e uma partida a menos para o Botafogo. Dá? Os palmeirenses acreditam. As próximas rodadas podem responder essa pergunta.