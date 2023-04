Brasileirão é vendido para 150 países, atingindo 650 milhões de pessoas em até 13 idiomas

O futebol brasileiro ainda desperta a atenção de torcedores do mundo todo. Essa é a conclusão ao saber que a edição do Campeonato Brasileiro, séries A e B, será retransmitidas para mais de 150 países, alcançando 650 milhões de pessoas, três vezes mais a população do Brasil, um país continental. O mais impressionante de tudo isso é que em 2020, portanto, três anos atrás, o torneio nacional estava engavetado dentro do País. Apenas o Flamengo vendia algumas de suas partidas para Portugal, muito disso graças à presença do treinador Jorge Jesus no comando do time.

O que pouca gente sabe também é que os clubes das duas divisões ficam com uma fatia do dinheiro arrecadado de cada venda, de modo a fazer das transmissões no exterior mais uma fonte de renda. Os valores não são revelados. Mas com a criação da Liga, que vai cuidar mais diretamente dessa parte financeira dos torneios organizados pelo CBF, existe a possibilidade de crescimento das receitas.

Pedro, do Flamengo, é um dos principais jogadores do Brasileirão na edição de 2023 Foto: Khaled Desouri / AFP

Quem faz esse trabalho de venda do Brasileirão no exterior é a 1190 Sports. Em três temporadas, o projeto da empresa tem expandido horizontes. Neste ano, os jogos do Brasileirão e da Série B serão transmitidos em 13 idiomas, entre os quais, além do português, o espanhol, o inglês e até o mandarim. As partidas serão mostradas em TV aberta, fechada, PPV (pay per view) e streaming. Os jogos também poderão ser acompanhados em tempo real pela plataforma de streaming BrasileirãoPlay, que conta com assinantes em mais de 90 países.

Leonardo Caetano, Country Manager da 1190 Sports Brasil, está à frente desse negócio. “Depois de três anos, podemos afirmar que a competição é hoje um sucesso de público no exterior”. O Nacional é a maior vitrine do futebol brasileiro. Ele mostra o talento dos jogadores, desde os consagrados até os mais novos, como Endrick, já vendido ao Real Madrid, assim como os estádios erguidos para a Copa do Mundo de 2014.

É claro que o mundo também vê todas as mazelas da competição, como brigas de jogadores em campo e confusões de torcidas nos estádios, além das dificuldades da arbitragem do VAR.

O Brasileirão é oferecido para o torcedor no exterior com alguns outros produtos além dos 90 minutos das partidas. O “Inside the Clubs” oferece um pouco da história dos times participantes, de modo a fazer com que o torcedor conheça também peculiaridades de cada equipe e sua tradição. O atual campeão é o Palmeiras.