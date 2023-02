Cadê os brasileiros na eleição da Fifa?

Hoje a Fifa anuncia o novo melhor jogador do mundo. A decisão está entre Messi, Benzema e Mbappé. Justo. O que me chama a atenção é a falta de brasileiro nesta briga. Não é de hoje que o único país pentacampeão do mundo e com grandes jogadores espalhados pelas principais ligas da Europa, todos titulares em seus respectivos times, não tenha nomes entre os três finalistas. Desta edição e das escolhas passadas.

Neymar é o mais cobrado deles. O atacante deixou o Santos para ganhar a Europa. Quando fez as malas para Barcelona, poucos no Brasil tinham dúvidas de que ele repetiria lá a história de outros gigantes que saíram daqui, como Romário, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho e Kaká, para citar alguns dos que já ganharam a tradicional premiação da Fifa. Mas Neymar fracassou. E agora poucos acreditam que ele um dia poderá ser eleito.

Mas por que Neymar e outros brasileiros, aplaudidos em seus times na Europa, não entram nesta disputa? Porque Neymar e todos os outros não têm sido decisivos durante toda a temporada, ou ao menos no período em que a Fifa estipula para que avaliem o melhor de todos. Os brasileiros continuam sendo importantes nas disputas, alguns ganham títulos, mas nenhum deles para ser o melhor do mundo. Semana passada mesmo, Fred e Antony deram ao Manchester United vaga nas oitavas diante do Barcelona na Liga Europa. Ambos foram decisivos. Mas esta é apenas uma das condições levadas em consideração na escolha da Fifa. Há outras.

Benzema, Messi e Mbappe são os indicados ao The Best da Fifa Foto: Divulgação/Fifa

É fato, portanto, que nenhum brasileiro tem essa condição no momento. Quem mais enche os olhos do torcedor, colegas e treinadores na Europa é Vinicius Junior. Mas ainda falta alguns degraus ao garoto. Em todos os quesitos, por exemplo, ele continua atrás do francês Mbappé.

Não entendeu? Então volta comigo ao passado. Um passado não tão distante. Vamos lembrar de Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho. Esses dois infernizaram os zagueiros europeus, com estilos diferentes, é verdade, mas com apetite de quem queria chegar lá. Um era chamado de Fenômeno. O outro de Bruxo. Ronaldo foi eleito pela Fifa o melhor do mundo duas vezes, em 1997 e 2002. Ronaldinho ganhou o prêmio em 2005. Ambos eram decisivos e chamavam os holofotes para suas apresentações.

Em 2007, Kaká jogou muito pelo Milan e ganhou a Champions League para desbancar Messi e Cristiano Ronaldo. Foi o último brasileiro eleito.

Continua após a publicidade

Parte desse insucesso de Neymar, e de todos os outros, pode também ser colocada na conta da seleção brasileira. Desde 2002, o Brasil só decepciona a opinião pública, apesar de ter em todas as edições de Copas alguns craques em suas fileiras. Isso nos fazer crer que os esquemas táticos e técnicos e os treinadores escolhidos pela CBF no período ‘mataram’ também o jogador brasileiro