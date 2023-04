Caso Cuca: permitir que o estupro ocorra diante de seus olhos sem fazer nada também é condenável

Há muitos responsáveis calados sobre o caso Cuca. Alguns até fingindo que o episódio não lhes diz respeito. Cuca participou do estupro contra uma menina de 13 anos em Berna, na Suíça, com outros jogadores do Grêmio. Onde estão esses jogadores? Qual é a posição desses outros atletas? Como se manifestou o Grêmio agora que a sociedade acordou e resolveu cobrar o ocorrido, numa demonstração de que o mundo mudou e tudo precisa ser passado a limpo.

As minorias não são mais minorias. Entendemos que elas fazem parte de um todo e que merecem o mesmo respeito dado às grandes massas. Nunca deveria ter sido diferentemente disso. Todos têm vozes. O grande tapete para onde muitos empurraram as mazelas da vida não existe mais. Que bom!

Cuca foi condenado por episódio em 1987, em Berna, na Suíça Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

O técnico do Corinthians sente isso na pelé, culpado que foi diante da Justiça suíça pelo estupro coletivo, com 15 meses de prisão e multa em dinheiro. A sociedade precisa de mais explicações, mais justiça e condenações e mais arrependimentos. É preciso pagar o preço. Cuca é um desses. Há outros que insistem em não enxergar as mudanças.

Robinho enfrentou o mesmo problema quando tentou assinar um contrato com o Santos após ser condenado pelo mesmo motivo na Itália. Nove anos de cadeia que ele não cumpriu porque já não estava mais em Milão. A torcida do Santos, parte de seus conselheiros e patrocinadores disseram “não” à contratação do jogador que fez história no clube da Vila. Não e não. Nenhum outro time brasileiro ousou contestar a voz das ruas e Robinho é um jogador esquecido pelo futebol. A Justiça estuda a possibilidade de ele pagar a pena no Brasil.

O caso de Cuca deveria caminhar no mesmo tom. Não se pede agora sua condenação, até porque o processo perdeu validade, prescreveu, mas Cuca, em nenhum momento desde que foi contratado pelo Corinthians, explicou seu envolvimento e culpa e se rendeu aos apelos e cobranças da sociedade do nosso tempo. Exige-se, sim, uma explicação melhor e até um pedido de desculpas do treinador. Ele se diz inocente.

Sobre a participação das pessoas envolvidas em sua contratação sem que o caso fosse passado a limpo (nunca será na visão da menina de 13 anos), faltou, da mesma forma, sensibilidade para ler os anseios da nova sociedade e suas demandas, como ocorreu com Robinho. Cuca teria sido reprovado se tudo isso fosse levado em consideração, e olha que não me refiro ao fato da história do Corinthians e do seu projeto com as ‘minas’.

Continua após a publicidade

O presidente do Corinthians falhou, assim como todos os seus pares que participaram da contratação de Cuca olhando apenas para o aspecto técnico, de campo, e não no aspecto moral, institucional e antenado com o nosso tempo. Coube ao torcedor jogar luz ao tema, exigir explicações e se incomodar com o passado que condena o treinador.

Por mais que se esforce, Cuca não me parece confortável sobre o caso, não me parece ter a inocência dos que nada fizeram em 1987 naquele quarto de hotel em Berna. Porque deixar de fazer, permitir que o errado aconteça diante de seus olhos e se colocar somente e tão apenas na posição de observador, que é o que ele alega, é tão reprovável e condenável quanto ter agido ativamente no estupro.