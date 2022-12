CBF precisa parar de se enganar na escolha do treinador da seleção brasileira

Existe uma concepção equivocada na CBF de que o novo treinador da seleção brasileira precisa conhecer os meandros do futebol brasileiro. Não precisa. O caminho é, sim, tortuoso como tem se mostrado nas Copas de 2006 até esta que chega em seus últimos dias no Catar.

Mas o escolhido, seja ele quem for, não precisa conhecer o futebol brasileiro, seus estádios e jogadores, as cidades e capitais, as rivalidades regionais e nacionais, os campos ruins, as temperaturas em cada região do País, a péssima e bagunçada arbitragem e a turma do VAR e os presidentes de clubes sisudos e que, em alguns casos, não sabem o riscado.

O torcedor brasileiro, parte da mídia e até Ronaldo Fenômeno, com toda a sua história na seleção (duas vezes campeão do mundo) tem apontado o dedo para o exterior. Para um treinador estrangeiro. Dada a safra ruim e em formação de técnicos no Brasil, é difícil não pensar da mesma forma.

Então, porque um treinador estrangeiro, por exemplo da Europa, ou que trabalhe na Europa, precisa conhecer o futebol brasileiro se todos os jogadores, ou 95% deles, atuam lá?

Não precisa, essa é a verdade. Basta pegar a escalação do Brasil na derrota para a Croácia e constatar o óbvio: todos trabalham no Velho Continente. Todos são conhecidos em suas respectivas ligas nacionais ou na Liga dos Campeões. E todos nós vimos que Tite fez uma grande média ao levar alguns atletas que jogam nos clubes do Brasil, como Pedro, Everton Ribeiro e Weverton. Eles quase não atuaram.

Tem mais. Se todos os jogadores da seleção atuam na Europa, porque o time precisa treinar na Granja Comary, em Teresópolis? Perde-se tempo com o deslocamento e nem todos os atletas chegam no mesmo dia, o que não permite qualquer treinamento completo ou mais inteligente. O Brasil não mostrou nenhuma jogada ensaiada nos jogos do Catar.

Se o treinador está na Europa e os atletas também, basta a CBF transferir a Granja para algum CT bem montado e fazer os treinos lá. E não no Rio. O elenco só viria para a América do Sul fazer o jogo das Eliminatórias, por exemplo. Embarca, voa, joga e vai embora.

Outra coisa que precisa acabar é o falso discurso de que a seleção e os jogadores estão se aproximando do torcedor. Não estão coisa nenhuma. Eles fazem tudo longe dos olhos dos brasileiros, nem em aeroportos passam mais entre as pessoas. Tudo acontece pelas redes sociais. E agora deu para jogador ter seu próprio avião e escapar das aglomerações. Os autógrafos são migalhas para um torcedor faminto pelos seus ídolos. Tudo é feito em nome da concentração e da necessidade de foco do elenco.

Alguns poucos param para assinar camisas ou tirar fotos. Coisa de dois minutos. Se a CBF quer, de fato, mudar a seleção, precisa repensar tudo o que vem fazendo há anos.