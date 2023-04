Ceni chama time de ‘vergonhoso’, treina e não vê padrão em campo: será que tem sacanagem nisso?

“Foi uma vergonha para mim ver o São Paulo no segundo tempo”. A frase é do técnico Rogério Ceni após o empate sem gols com o Ituano pela Copa do Brasil nesta terça-feira. Ceni teve o elenco durante 25 dias para treinar após ficar fora das fases agudas do Paulistão e à espera das novas competições que começam nesta semana, como também o Brasileirão. O empate não tira o time do Morumbi da Copa do Brasil nesta terceira fase. Ele apenas desonra a história do clube e abre uma janela para a falta de competência de sua comissão técnica e também de parte do seu elenco. Já deu para o torcedor.

A pergunta que ele mais se faz é se tem alguém de sacanagem no time. Isso não cabe mais no futebol, mas sabemos que existe. Jogador querendo derrubar treinador ou treinador sem vontade de escalar jogador, digamos, acontece o tempo todo. Ceni ainda disse que o São Paulo não estava no seu “padrão”. Ora, o time ficou trabalhando diariamente durante esse tempo todo, aprimorando a condição física, técnica e tática, como então nada disso acontece no jogo durante 90 minutos? Rogério Ceni ainda tocou no tema das contusões e das ausências de atletas machucados, mas isso não convence. Havia um time para ser treinado e nada aconteceu no jogo.

Rogério Ceni comanda o São Paulo há mais de um ano e ainda tem dificuldades para dar e conseguir um padrão ao time Foto: Luis Robayo / AFP

Usar a palavra “vergonhoso” é muito forte numa entrevista coletiva após um resultado ruim em casa e uma apresentação pior ainda. Não se fala isso à toa, sem derrubar pedras na estrutura. Ceni tem o apoio da diretoria e não me parece que ele vai perder o emprego antes do fim do ano. O elenco foi reformulado, com saída e chegada de atletas, todos passando pela avaliação do treinador e seus pares. Então, o que acontece nesse São Paulo?

Recentemente, a torcida esteve no CT da Barra Funda em missão de paz para falar com elenco e comissão técnica. Pressionou sem quebrar nada. Também não teve efeito algum.

No futebol, tudo é escondido, inclusive os sentimentos. Não paro de pensar que o elenco não está mais com Rogério Ceni, o que seria o pior dos cenários e apenas um caminho para resolver isso: a saída do comandante. Rogério quer ganhar e não vai se auto sabotar. A torcida tem apoiado mesmo quando não tem argumentos para isso. A diretoria, em princípio, dá e deu tudo o que pode ao treinador dentro de suas condições financeiras e não se tem notícias de que os salários estejam atrasados. Sobra então o clima no vestiário, o mesmo que fez os jogadores do Flamengo se manterem em silêncio após a demissão de Vítor Pereira nesta terça-feira.

O São Paulo muda em campo como muda o humor do seu treinador à beira do gramado. Contra o Tigre, o time foi muito bem na estreia da Copa Sul-americana. Na Copa do Brasil, no entanto, foi péssimo. Não dá para entender. Não há explicações. Não há padrão nas partidas, talvez não haja nos treinos também. Contra o Ituano, a equipe foi desorganizada, como também disse Ceni.

Continua após a publicidade

Ora, não é ele que organiza o time? Então ele não está sabendo fazer isso. Ou não está sendo ouvido, o que preocupa o torcedor. É fácil entender todas as dificuldades de elenco e de jogadores machucados, mas o são-paulino não consegue mais esperar o que nunca chega: uma regularidade do seu time. De fato, como disse Ceni, é vergonhoso tudo isso.