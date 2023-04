O Corinthians não está na Libertadores. Palmeiras e Flamengo são os brasileiros com mais condições de ganhar a competição neste ano. O Santos tem boas chances de se dar bem na disputa. As informações acima são do Chat GPT, a inteligência artificial que promete mudar o mundo em breve. O sistema ainda está sendo desenvolvido e atualizado, como versões mais bem acabadas e novos dados. O GPT informa em algumas de suas respostas que sua base de atualização é de setembro de 2021. Ou seja, depois dessa data, seu ‘conhecimento’ é zero.

O esporte também deve se beneficiar da AI, não para fazer textos, mas para ter informações e ajudar na checagem delas. O Google, desde seu surgimento, sempre deu aos usuários sites onde as informações buscadas apareciam. Dava uma lista de opções. O Chat GPT traz a mesma informação em textos resumidos após a pergunta do interlocutor da máquina.

O Estadão fez algumas perguntas sobre a Libertadores de 2023, que começou nesta semana. Direcionou as dúvidas aos times brasileiros na competição. Foi quando obteve a resposta de que o time de Fernando Lázaro estava fora. Não está. O Corinthians estreia nesta quinta-feira contra o Liverpool, do Uruguai, fora de casa. O Santos não tem chances de ganhar porque não se classificou para a competição.

Logo do Chat GPT (OpenAI), a inteligência artificial que pode mudar o mundo Foto: Michael Dwyer / AP

O GPT também deu que Palmeiras e Flamengo são os mais cotados para ganharem a edição deste ano. O Fla é o atual campeão. A dica não está errada, mas a AI não levou em conta que ambos perderam na estreia, nesta quarta. Na conversa, a máquina faz questão de informar também que “como uma inteligência artificial, não posso determinar com precisão qual é o time mais forte da Libertadores, pois a competição é composta por muitos times fortes e talentosos, e o resultado final depende de vários fatores, como o desempenho da equipe, lesões de jogadores, preparo fisico, táticas, trabalho em equipe e até sorte”.

Mas o chat não ficou em cima do muro. Citei, no complemento da resposta, alguns times com chances de conquistar a disputa sul-americana. “Entre esses times, podemos citar o atual campeão, o Flamengo, que tem um elenco forte e experiente; o Palmeiras, campeão em 2020; o River Plate, tradicional equipe argentina; e o Boca Juniors, outro time argentino tradicional”. Ao mesmo tempo que suas informações são de até setembro de 2021, o GPT se refere ao Flamengo como atual campeão da competição continental.

Sobre o Corinthians, apesar da informação equivocada, o chat escreve que o time do Parque São Jorge tem história no torneio, como na edição de 2012, quando foi campeão. Logo de cara, o chat se posiciona também sobre as informações do futuro. Ele diz que não é vidente, para adivinhar o que vai acontecer. “Não sou capaz de prever o futuro com certeza absoluta. Portanto, não posso dizer quem ganhará a Libertadores”. Mas traz informações que podem ajudar o interlocutor a se situar sobre o assunto.

Sua base de dados também está sendo checada e aperfeiçoada para que ela passe mais confiança. Esse processo está em curso. Perguntas mais claras têm respostas mais precisas. Em dois parágrafos, por exemplo, o Chat GPT respondeu quem é o brasileiro com mais gols na história da Libertadores. “O brasileiro com mais gols na história da Libertadores é o ex-atacante Luizão, que marcou 29 gols ao longo de sua carreira na competição. Luizão é um dos maiores artilheiros da história do futebol brasileiro e teve uma carreira muito bem sucedida, tendo vencido a Libertadores duas vezes, em 1999, com o Palmeiras, e 2005, com o São Paulo.”

Opa! Meio certo. E meio errado. Luizão não estava naquele time do Palmeiras que era comandado por Felipão em 1999, quando o clube festejou sua primeira conquista na Libertadores no antigo Palestra Itália. O atacante era Evair. Mas Luizão ganhou pelo São Paulo na edição de 2005. A segunda Libertadores do atacante foi em 1998, com o Vasco. O Chat ainda mistura informações. Precisa de checagem.

Numa segunda pergunta sobre a participação do Corinthians, a AI se desculpa porque sua base de dados é de setembro de 2021, portanto, não sabe dizer se o time paulista está na edição atual da competição. Quanto mais os questionamentos forem precisos e diretos, mais chances o Chat tem de entender o que se procura e oferecer a resposta certa. O CPT não prevê o futuro, mas suas informações, quando corretas e feitas de maneira correta, podem dar ao interlocutor ferramentas para saber se um time tem mais ou menos condições de ganhar uma partida de futebol. Isso só será possível, no entanto, quando sua base estiver em tempo real.

O ChatGPT é um robô de bate-papo (chatbot) gratuito capaz de produzir texto e trazer informações sobre assuntos diversos. A complexidade das respostas e a sofisticação da organização do texto chamam a atenção. Ele é capaz de produzir discursos de casamento, e-mails corporativos, textos em formato jornalístico, listas de organização e código de computação - é só saber pedir do jeito certo, inclusive em português.









