Cléber Machado e Galvão fora da Globo: saída de narradores está ligada a reestruturação da TV

A demissão do narrador Cléber Machado faz parte de um pacote de reestruturação que a Globo vai implementar na emissora, algumas do ponto de vista financeiro, dizem fontes ouvidas pelo Estadão. A área, um dos carros chefes da empresa, precisaria contribuir com algo como 10% na redução das despesas. Boa parte dos departamentos da Globo também deverão reduzir gastos. Num primeiro momento, ficou estabelecido que os salários mais altos estariam na mira, de modo a atingir o menor número possível de colaboradores. Isso explica a saída de Galvão Bueno e também de Cléber Machado, os dois principais narradores da emissora com sede no Rio. As mudanças estão sendo feitas gradativamente. A intenção é concluir o processo nos próximos meses.

As mudanças, além de necessárias neste momento de reestruturação da empresa, também estão relacionadas à redução de oferta na programação esportiva da rede, principalmente do canal à cabo, o SporTV. A emissora perdeu nos últimos três anos alguns de seus principais produtos, como a transmissão da F-1, do Campeonato Carioca, do Paulistão e dos amistosos da seleção brasileira, todos eles na TV aberta. Na TV fechada, não tem mais exclusividade da Copa do Brasil nem da Libertadores. Apesar disso, a emissora se aproximou do futebol feminino e ainda detém os direitos dos Jogos Olímpicos.

Cléber Machado participa de programa de entretenimento da Rede Globo: carreira construída na emissora do Rio Foto: Divulgação / Globo

A amigos mais próximos, Cléber Machado diz estar bem e tranquilo, ainda sem saber o que vai fazer da carreira construída nos últimos 35 anos dentro da Globo. Galvão tem agora o GB TV, canal que leva a sua assinatura no YouTube. Foi tudo muito rápido para Cléber. Nem todos, no entanto, deixaram a emissora dessa forma. Alguns sofreram mais, como Jota Jr. Dentro da Globo, o clima é de intranquilidade porque o processo ainda não acabou. Tem sido da mesma forma com o núcleo do entretenimento. Nos últimos sete meses, dez repórteres esportivos também pediram para deixar a emissora.

A Globo, segundo fontes ouvidas, vive um conflito no que diz respeito à informação e o entretenimento na esfera esportiva. A mudança de foco atinge a todos e nem todos têm a mesma facilidade de se inserir na nova proposta, sem aqui entrar no mérito da decisão de seus gestores. Mas as saídas de Galvão e Cléber não passariam por essa questão.

Antes de deixar a Globo, Cléber Machado foi consultado pela Paramount Plus, que agora tem os direitos de transmissão da Libertadores da América, por exemplo, para compor a nova equipe. O canal esportivo de streaming levou pesos-pesados para os primeiros quatro anos de contrato com a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), como João Guilherme (ESPN), Nivaldo Prieto (ESPN) e PVC, Paulo Vinícius Coelho (SporTV), entre outros.

Em São Paulo, onde os torcedores estavam mais acostumados com as narrações esportivas de Cléber Machado, dois nomes naturais da cidade são cotados para ocupar o espaço. São eles Gustavo Villani e Everaldo Marques. Ambos já são conhecidos em São Paulo nos tempos da ESPN. O mais provável é que eles se alternem nas narrações dos times paulistas, acostumados que estão com Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos, embora façam outros tipos de transmissões na emissora.

Nada disso, no entanto, está resolvido, mas como o Campeonato Brasileiro começa no próximo mês, a Globo se prepara para mostrar os principais jogos do torneio nacional, em que o Palmeiras aparece como o time a ser batido. Ele é o atual campeão. A emissora tem os direitos de transmissão da disputa até 2024.

Ela também tem adquirido alguns torneios para a TV aberta, como a própria Libertadores, e não mais para o SporTV, o canal fechado da Casa. Os canais Première continuam mostrando as partidas para quem paga o pay per view.

Cazé TV

Faz parte ainda das preocupações esportivas da Globo o alcance das transmissões pelo streaming, mais especificamente o que anda fazendo o fenômeno Casimiro, com sua Cazé TV no YouTube. De modo geral, as emissoras de tevê buscam caminhos para atender seu público, ora no canal aberto, ora no canal à cabo, mas também ora no celular. Em regiões onde os sinais da TV fechada têm problemas ou dificuldades, as transmissões esportivas por streaming aparecem como opção para deixar o torcedor informado. Há na emissora do Rio quem se preocupe com esse avanço, há quem entenda que ainda é cedo para se preocupar.

A Globo foi procurada, mas até a publicação deste artigo ela não se manifestou. Quando isso acontecer, faremos a atualização.