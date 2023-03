Clima azeda entre Ceni e os jogadores do São Paulo para o restante da temporada

A relação de Rogério Ceni com os jogadores do São Paulo azedou. Tudo porque o treinador chamou a atenção do meia-atacante Marcos Paulo durante um treinamento por questões fora do trabalho, uma postagem e curtidas do atleta nas redes sociais, e isso revoltou o grupo. Jogadores teriam pedido providências em relação ao treinador para a direção do futebol. O clima, que já era pesado por causa da eliminação no Paulistão diante do Água Santa, piorou para o restante da temporada.

Ceni, na visão dos atletas que comanda, teria abusado do seu poder. Poderia ter conversado com Marcos Paulo reservadamente. Mas preferiu o dedo em riste na frente dos demais. Marcos Paulo não é titular do São Paulo, mas tem seu valor como todos os jogadores que compõem o elenco. Todos ganham e todos perdem. O jogador de futebol também precisa ser mais antenado às coisas da vida. A rede social é uma fábrica de armadilhas e todos podem cair nelas. Marcos Paulo teria curtido algumas postagens sobre a eliminação do São Paulo. Esse foi o motivo da insatisfação do treinador.

Rogério Ceni conversa com seus jogadores em treino do São Paulo na Barra Funda: clima quente após eliminação no Paulistão Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC

Ceni não admite perder como todo bom esportista. É assim como treinador e foi assim como goleiro durante toda a sua carreira. Ele não está errado em cobrar seus comandados. Ceni gostaria que todos sofressem como ele sofre quando as coisas no São Paulo não dão certo. Ele se abate como poucos. Nem sei dizer se isso está correto, mas Ceni é assim e não vai mudar. O problema é continuar depois desse episódio.

A diretoria não vai demitir o treinador. Ele, em princípio, não vai pedir para sair. Ceni também precisa do São Paulo assim como o São Paulo precisa de Ceni. Um pedido de desculpas do treinador no vestiário ou no treino diante de todos, mais ou menos no cenário como foi a bronca, já é alguma coisa. As conversas aconteceram, com participação da direção. Isso zera a situação?

No futebol, nem sempre. O treinador é muito desgastado em suas tomadas de decisões. Há poucas semanas, o atacante Róger Guedes detonou o treinador Vítor Pereira porque ele o deixava no banco ou sempre o tirava das partidas do Corinthians. O balde vai enchendo até que uma das partes o derrube. Quando o português deixou o Corinthians, houve um alívio grande.

Talvez Ceni não tenha chegado nessa condição, ainda, mas se sabe que ele trabalha de forma justa e pesada. E isso pode dar a ele um tempo de validade. Emerson Leão, antes de se aposentar, sofria com a mesma cobrança. Leão era exigente, e nem todos no futebol estão preparados para isso. Há, sem dúvida, jogadores mimados e dirigentes infantis e donos da verdade. O futebol precisa de dez anos para amadurecer um.

No caso do São Paulo, entre Ceni e Marcos Paulo e o elenco, tudo pode ser acertado, não tenho dúvidas disso. A diretoria vai intervir, não apenas agora, como fez, mas ao longo do ano. Todos estão ainda de cabeça quente por causa do fracasso diante do Água Santa. Ceni tem de melhorar, assim como o elenco precisa ‘crescer’ e se tornar profissional em todos os sentidos.

O jogador brasileiro precisa se preparar melhor para a profissão. É, em sua maioria, despreparado para as coisas da vida. Tem responsabilidades e sofre pressão muito cedo. Por causa dos jogos e dos compromissos, abandona todo o resto de sua formação como homem e profissional.

As duas partes precisam amadurecer, portanto. Muricy Ramalho, com toda a sua história e sabedoria, pode ajudar os dois lados. Deve aparecer nos treinos e tentar aparar as arestas. Conversas com os líderes do time precisam ser feitas regularmente. As pancadas do time nesta temporada são muitas dentro de campo, o clima é pesado, quem joga se machuca, quem não joga quer jogar, e o time não anda. Olho no olho é o melhor caminho. Todos sabem que há uma hierarquia no clube e ela precisa ser respeitada.

O comando de Júlio Casares também precisa aparecer mais, de modo a dar tranquilidade e mostrar caminhos para o futebol, para a comissão técnica e para os jogadores. Também não concordo com os presidentes que entregam tudo nas mãos de um treinador. Ceni não pode mandar em tudo. Ele também precisa ter limites, se é que já não tem.

A cultura de esconder as coisas do clube também precisa acabar. Tudo é empurrado para debaixo do tapete para se pintar um futebol lindo, como quase tudo nas redes sociais. Técnicos, jogadores e dirigentes precisam falar a verdade para quem devem explicações, o torcedor. A imprensa precisa retomar esse meio de campo e fazer essa ponte, para o bem do futebol brasileiro e antes que cenas como essas de Ceni sejam registradas.