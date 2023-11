Clubes miram ações na Bolsa de Valores para reforçar a receita sem perder o controle acionário

Os clubes de futebol do Brasil estão de olho na Bolsa de Valores, em aumentar suas receitas sem perder o controle acionário de suas instituições. Nesta semana, o Corinthians acenou com a possibilidade de vender pouco menos da metade do seu estádio, a Neo Química Arena, em ações para o torcedor comum, corintianos e não corintianos. O estádio fica em Itaquera. Se tiver algum palmeirense endinheirado e quiser investir na arena do rival, ele pode. A Bolsa de Valores entrou na mira dos times como nova fonte de receita.

O parecer que os clubes precisavam para isso já foi emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Mas só vale para os clubes que aderiram à SAF (Sociedade Anônima do Futebol). O Corinthians legisla sob as leis tradicionais das associações esportivas. Nenhum dos quatro grandes de São Paulo aderiu à SAF. Estar na Bolsa de Valores, segundo especialistas, passa credibilidade e robustez ao mercado que os times de futebol não têm atualmente, salvo raras exceções. A maioria vive às turras com suas contas para pagar e quase sempre não sobra dinheiro entre o que arrecada anualmente e o que gasta no mesmo período. Estão sempre passando o pires e vendendo metade do almoço para comer algo no jantar.

Corinthians admitiu a possibilidade de ter ações do seu estádio, em Itaquera, na Bolsa de Valores Foto: Felipe Rau / Estadão

Há uma série de requisitos para os clubes terem suas ações na Bolsa. A ideia, embora em época eleitoral no Corinthians e levada adiante por um presidente em campanha para fazer o seu sucessor, ainda é embrionária. Mas é fato que os clubes d futebol procuram no mercado novas fontes de receitas para bancar suas despesas. As ações podem ser uma delas.

O que não quer dizer que os times brasileiros vão deixar de lado suas plataformas tradicionais de arrecadação. O programa de sócio-torcedor tende a crescer no Brasil. Em 2025, vem uma nova bateria de negociações dos direitos de imagens do Brasileirão, com ou sem a criação de uma liga. Os clubes estão pedindo mais dinheiro, a maioria acima dos R$ 100 milhões por ano. Os grandes já ganham bem mais do que isso. Há as bilheterias e as vendas de jogadores. Os patrocinadores também se fazem presente nos uniformes e estádios para expor suas marcas, mas não representam mais grande fatia das receitas. Estão entre 10% e 15% da arrecadação anual. É uma fatia importante para compor o todo.

Não há cálculos sobre quanto os clubes poderiam arrecadar na Bolsa de Valores. Ou mesmo quanto o Corinthians pediria pela ação. Mais do que isso, é preciso saber como se daria o rendimento dessas ações. Ninguém entra na Bolsa para perder ou não ter chance de ganhar. Ainda não parece claro para o torcedor como ele poderia lucrar com as ações de um time de futebol no Brasil ou com seu estádio.

O que faria uma ação subir de preço? Vitórias do time? Arrecadação anual? Conquistas de títulos? Venda de jogadores? Compra de um jogador importante? Há, portanto, um caminho a ser percorrido sobre o tema. É preciso esclarecer muitos pontos e mostrar para o mercado que investir em ações no futebol brasileiro pode ser um bom negócio. Numa reportagem da revista Forbes do ano passado sobre o tema, o cenário em países diferentes da Europa não era dos mais animadores. Os papéis da Juventus perderam 41,3% do valor nos últimos cinco anos na Bolsa Italiana. Na Alemanha, o Borussia Dortmund sofreu o mesmo na Bolsa de Frankfurt, com queda de mais de 50%.

Esses clubes já tiveram boas procuras e depois recuaram. Um gol, uma contratação de peso, uma conquista de campeonato, tudo isso pode fazer as ações subirem ou caírem. De cara, os clubes ganham novo capital e com ele começam a repensar e investir no futebol, com seus altos e baixos. O calendário ajuda muito, porque todos os anos as esperanças se renovam e quem está por baixo pode mudar o jogo. Depois das SAFs, da criação de uma liga (que não aconteceu ainda) e das arenas multiuso, ações na Bolsa de Valores pode ser um novo caminho para o futebol brasileiro.

