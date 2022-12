Com ou sem título da Copa do Mundo, Messi é o melhor jogador do século

Se Pelé foi o melhor jogador do século 20, Messi é o melhor jogador do século 21. Entendam que não há comparações entre os dois, até porque Pelé é incomparável. Não há nem nunca houve alguém como ele. O futuro ninguém sabe. Deixo a questão em aberto. Acho difícil aparecer outro como Pelé.

Leia também Messi busca o título que lhe falta no currículo para se juntar ao ídolo Maradona

De 2001 para cá, quando um novo século se abriu para a humanidade e também para o futebol, Messi é o melhor de todos, o mais completo, um dos maiores goleadores, o de muitas conquistas e o mais brilhante...

Mas não são somente os números que devem ser levados em consideração. É preciso olhar para o futebol do século 21 de forma diferente. Messi é esse cara que faz coisas em campo que nenhum outro faz. Só por isso já poderia ser apontado como o melhor de todos. É o mais inventivo, um sol diante de tantas nuvens.

Não vejo nenhum outro como ele por tanto tempo. Digo isso porque seu reinado no futebol tem duas décadas, se não tanto, ao menos metade desses anos, ou um pouco mais. Messi não acaba. Aos 35 anos, ele dever apontado como o melhor jogador da Copa do Catar. Isso se não for também campeão neste domingo.

Messi ao lado de Pelé com o troféu de melhor do mundo de 2011 Foto: Christian Hartmann / Reuters

O século está apenas começando, mas por ora, o jogador argentino não deixa muitas dúvidas sobre sua condição de Rei. Em relação a isso, vale outra explicação sobre Pelé. O Rei do Futebol sempre será Pelé, mesmo aos 82 anos e com sua saúde bastante debilitada.

Mesmo quando não estiver mais com a gente um dia, Pelé sempre será “o Rei do Futebol”. Essa coroa não sai de sua cabeça - três vezes campeão do mundo (1958, 1962 e 1970), dono de jogadas incomparáveis e números que chamam a atenção. Pelé ainda é parâmetro para qualquer comparação.

O Rei, neste caso, nunca será deposto. E jamais esquecido. Basta tomar esta Copa e lembrar das homenagens que ele recebeu durante as partidas.

Messi assume unicamente o título de jogador do século. Mesmo assim, por ora. Teria ainda de competir com outros atletas de modalidades diferentes para saber a opinião do público, sempre ávido por escolher e participar. E com razão. O século 21 também se destaca como sendo o das redes sociais e da voz ativa de todos. É liberado participar, quase que um dever do cidadão.

No futebol, não vejo outro melhor do que Messi. É preciso levar em conta o tempo que o argentino brilha em campo. Messi não é um jogador passageiro na história. Ninguém sabia ao certo como chegaria à frente da Argentina no Catar. Neste domingo, todos têm essa resposta. Messi uniu um país, fez o argentino esquecer dos seus problemas por um mês, abraçou um elenco em fim de linha, como ele próprio, incorporou Diego Armando Maradona e ainda tem a chance de um último ato, o da conquista de uma Copa do Mundo, o que coroaria a ambos, ele próprio e a competição da Fifa.