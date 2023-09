Começou nas redes um ‘Fora, Luxemburgo’ após o jogo ridículo na Argentina, apesar da classificação

Começou nas redes sociais um “Fora, Luxemburgo” depois da apresentação do Corinthians contra o Estudiantes na Argentina. O time avançou na Sul-Americana após uma de suas piores apresentações da história. O torcedor dormiu feliz com a vaga, mas extremamente preocupado com o rendimento da equipe. E a culpa caiu toda nas costas do treinador. Luxemburgo é condenado também pelas suas declarações sobre uma suposta estratégia do Corinthians no jogo, o que não existiu e se teve ninguém viu.

Nem os próprios jogadores admitiram essa estratégia. Teve atleta que disse, como Rojas, que nunca tinha vivido uma situação dessa, de tanto sofrimento dentro de campo.

Luxemburgo diz que Corinthians tinha estratégia contra o Estudiantes que se perdeu após gol no primeiro minuto de jogo Foto: Gustavo Garello / AP

Uma coisa é a vaga assegurada para a semifinal do torneio sul-americano, o dinheiro ganho e a festa no vestiário. Outra, bem diferente, é o futebol do time na temporada e nesta partida especificamente e ainda as declarações equivocadas de Luxemburgo. Ele poderia dizer, como alguns de seus colegas dizem quando o time não joga bem, como Renato Gaúcho, no Grêmio, que tudo foi uma porcaria e que não foi o Corinthians que o torcedor gosta de ver.

Foi um massacre. Não seria demais afirmar que não foi o time brasileiro que conquistou a vaga, mas o Estudiantes que deixou escapar sua classificação em casa. O Corinthians deu sorte. A trave ajudou. Todo mundo viu isso. Talvez essa bronca pedindo a cabeça do treinador tenha também muito a ver com a postura de Luxa, de querer tapar o sol com a peneira. Tivesse ele endossado o que todo mundo viu pela TV, poderia ter sido poupado.

Em relação ao elenco corintiano, é um time que não se importa com o resultado, parece não sentir o jogo e sua importância, o famoso ‘tanto faz’. A mediocridade impera nesse grupo. Luxemburgo defende demais esses jogadores, passa a mão na cabeça deles como se fossem crianças, não cobra porque os caras podem espanar. Um erro. Tem jogador que está mais preocupado em ser vendido e cair fora.

Por isso que penso que o problema não é só o treinador, são os jogadores também e essa diretoria confusa e sem mando. O presidente Duílio adota postura de um líder que não nem nunca foi. Não tem a menor noção do que fez em seu mandato, que acaba em alguns meses. Deixa o clube pela porta dos fundos, pior do que quando entrou em todos os sentidos. Os 90 minutos diante do Estudiantes é resultado do seu trabalho.

Luxemburgo aceitou ser o escudo dessa diretoria e agora paga por isso. O preço é alto. Abraça jogadores que não merecem vestir a camisa do time. Esse também é o ponto que não pode ser esquecido. O Corinthians está na Sul-Americana, mas deve ao seu torcedor.