Corinthians abre janela para nova crise após apanhar do Remo e já pode dar adeus à Copa do Brasil

A péssima apresentação do Corinthians na derrota para o Remo por 2 a 0 na Copa do Brasil abriu uma janela de incertezas sobre o time na temporada. Depois de ficar pelo caminho no Paulistão e sofrer uma invasão de seus torcedores no CT do clube, o cartão de visita dado nesta estreia da disputa nacional em Belém foi péssimo. O torcedor, por ora, só tem de lamentar ao ver a equipe jogando tão mal no Mangueirão. Foi um passeio.

Do primeiro gol sofrido por Cássio, numa falha em bola fácil e fraca de defender, ao conjunto da obra nos 90 minutos. Ridículo em todos os sentidos, em todos os setores, da defesa ao poder de fogo. Nada funcionou. O torcedor está sem fôlego, bravo, com um grande ponto de interrogação na cabeça. O Corinthians ‘inexistiu’ em Belém. O que, de forma alguma, tira os méritos do Remo, um time da Série C do Campeonato Brasileiro que joga direitinho, com calma, alternativas e paciência. Deu um suador no time mais famoso.

Não fica pedra sobre pedra dessa apresentação do Corinthians em Belém. Terá de ganhar por três gols para se manter na Copa do Brasil daqui a duas semanas em Itaquera. Até lá, já estará atuando pelo Brasileirão e, dependendo dos resultados, a crise poderá ser ainda maior. O time de Fernando Lázaro joga contra o Cruzeiro no fim de semana.

A falta maior do time é Renato Augusto. Não queria falar dele apenas, mas o peso de sua ausência é gigantesco. Não há outro como ele no elenco. Após fazer uma cirurgia no joelho, o meia só volta em 60 longos dias. Ou mais. Mas não pode ser só isso que explica esse Corinthians se arrastando em campo. O técnico Lázaro terá de se desdobrar para arrumar um time melhor com os ovos que tem na cesta. É possível? Sim. É provável? Não.

O grupo treinou algumas semanas e não melhorou. Na verdade, piorou. A defesa vai mal e o ataque não funciona. Mas não funciona porque não tem meio de campo. Há muitos defensores no setor, marcadores, e apenas ‘ciscadores’ no ataque. Não é de hoje que falta uma estrutura para a equipe. Paulinho já não é mais aquele jogador de outrora. Vive fora de posição, incontrolável pelo gramado. Não pode ser um ‘camisa 9′ pelos gols que fez no passado. O time é ‘velho’, mas isso já foi falado em outras temporadas. Só envelheceu mais.

Dirigentes e comissão técnica se enganaram com esse elenco e agora me parece tarde para resolver. Tarde e sem dinheiro. O clube está prestes a divulgar seu Balanço de 2022 com dívida de R$ 900 milhões. Impagável, portanto, nos próximos anos. Se o presidente Duílio Monteiro Alves não parar e refazer sua gestão de modo a apresentar soluções para colher frutos em dois ou três anos, lá na frente é bem capaz de o clube entrar no vermelho ainda mais forte sem condições de se recuperar em curto prazo.

O Corinthians vem levando sua administração ao banho-maria e vai se distanciando dos rivais mais bem organizados. Não era para ser assim. O clube tem potencial e é um dos mais bem pagos do futebol brasileiro pelas TV, ao lado do Flamengo. Não deve nada em estrutura e arena. Tem uma torcida maluca no bom sentido e isso faz muita diferença, mas patina há pelo menos três temporadas dentro de campo, amarrado com os mesmos jogadores do passado. O Corinthians vive do seu passado e do passado dos seus atletas.

O time que apanhou do Remo e pode dar adeus prematuramente à Copa do Brasil em duas semanas atuou com Cássio; Du Queiroz, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Maycon, Paulinho e Giuliano; Adson, Yuri Alberto e Pedro. Todos eles fazem parte dos principais jogadores do elenco. É isso. Não há como fugir. No ponto de vista financeiro ainda, seria uma ‘tragédia’ ao Corinthians não avançar na competição, que paga cotas milionárias a seus participantes. Lázaro tem duas semanas para mudar essa má impressão deixada em Belém, não somente no jogo, mas para a sequência da temporada.