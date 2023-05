Corinthians busca um rival do seu ‘tamanho’ para tentar ganhar uma na temporada: o ano já era

O Corinthians espera um rival do seu “tamanho” para equilibrar o jogo e não dar vexame. Ainda não encontrou desde a partida contra o Remo, antes de Vanderlei Luxemburgo ser tirado da aposentadoria para apagar o incêndio no clube. O time tem alguns bons jogadores. Mas como equipe, eles não funcionam. O Corinthians é frágil. Tornou-se um oponente que vive nas cordas. Mais apanha do que bate.

Foi assim diante de Botafogo, São Paulo e Atlético-MG, como se viu em Belo Horizonte na partida de ida das oitavas da Copa do Brasil nesta quarta-feira: um time que só fez se defender. Não vou nem entrar no mérito do resultado - derrota de 2 a 0. O que me interessa é a postura dos atletas.

Cássio treina duro no CT do Corinthians: time vai mal no Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Nem tudo está na conta do treinador. Time que só se defende tem menos chance de ganhar. Talvez essa seja uma das grandes verdades do futebol. Incontestável. O Corinthians tem corrido atrás de seus adversários bravamente, segurando o resultado o quanto pode. Nem sempre dá. Deu contra o São Paulo, mas não deu contra os outros. Joga nas trincheiras esperando a guerra acabar. Esse não é o Corinthians que conhecemos.

Ainda não se sabe qual é o plano de Luxemburgo. Nem do time. Da diretoria nunca se soube. Não há saída de bola. Há muitos erros de passe e bolas perdidas. Não falta vontade. Falta futebol mesmo. Joga por uma bola, mesmo assim contando com erro do rival. O jogo começa no meio de campo. Nesse Corinthians, começa na defesa. Começa e termina. A bola não sai de lá. Cássio é o jogador mais acionado. Está sempre na TV. Quando pode, esfria a disputa pedindo atendimento médico. Suas defesas evitam vexames.

Esse, repito, não é o Corinthians. O torcedor vive com o coração na boca. Nem com a bola o time fica. E ninguém assume o jogo. Como enche a sua área de jogadores, vai rebatendo todas as bolas, sem organização e vergonha. O número de faltas cometidas aumentou, um recurso pobre para sua tradição.

O empate em casa tem sido comemorado, pelo time e pela torcida, como foi diante do São Paulo em Itaquera. Talvez Luxemburgo já tenha percebido que desse mato não sai coelho. Vai se esforçar para sobreviver contra seus principais rivais no futebol brasileiro. E tentar a sorte diante de oponentes menos tradicionais quando a tabela permitir. Depois do Atlético-MG, seu compromisso volta a ser no Brasileirão, domingo, contra o Flamengo. O problema é que não há o que fazer. Não de uma semana para a outra, um mês para o outro. O ano, arrisco a dizer, já está perdido.