Corinthians continua iludido na temporada após ‘milagre’ contra o Atlético-MG

O futebol permite sonhos. Um time fraco pode se superar diante do mais forte. Mas uma equipe fraca, desorganizada e com muitos problemas não ganha campeonatos. Continua sendo um erro tirar os pés do chão no futebol profissional. O Corinthians caiu nessa armadilha mesmo com jogadores experientes e uma velha raposa no comando do time, o técnico Vanderlei Luxemburgo.

A classificação na Copa do Brasil diante do Atlético-MG, da forma como foi, com suor e garra, iludiu a todos no Corinthians. Uma coisa é ter discursos motivacionais, outra, bem diferente, é acreditar piamente que a conquista de uma batalha vai dar a vitória na guerra. Desse ponto de vista, a batalha na Copa do Brasil semana passada enganou o time de Luxemburgo no Brasileirão, a competição mais difícil e traiçoeira do futebol nacional.

O Corinthians perdeu no sábado para o América-MG, fora de casa, e voltou a complicar sua situação na tabela, agora com 8 pontos em nove jogos.

Vitórias de Luxemburgo no Corinthians foram "enganosas" Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

A semana que se abre apresenta outra armadilha para Luxemburgo: a Libertadores. Nesta quarta, o time mede forças com o Del Valle pela fase de grupos. É tudo ou nada para o Corinthians. Como ocupa a terceira colocação, nada interessa a não ser a vitória. Depois da façanha da Copa do Brasil, tudo parece possível. E é. Ocorre que um jogo desse tamanho provoca desgastes e a equipe corre riscos no Campeonato Brasileiro.

Os mais otimistas vão dizer que ainda há muita água para passar debaixo dessa ponte. Há muitas partidas e times piores do que o Corinthians no Nacional. O mais pessimistas estão com o sinal de alerta acionado. Ganhar do América era condição para o time respirar.

Depois da Libertadores, o Corinthians recebe o Cuiabá no Brasileirão. Na sequência do torneio, terá Santos, Athletico-PR e Bragantino. Como avançou na Copa do Brasil, não vai abrir mão dela, mas poucos acreditam que a equipe do Parque São Jorge possa ser campeã. Vai tentar chegar o mais longe possível, ganhar o cachê na casa dos R$ 5 milhões, mas sem a condição de favorita. É um sonho. O rival será conhecido por sorteio.

Da mesma forma, se Luxemburgo levar a Libertadores como se estivesse tudo nos trilhos no Corinthians, vai roubar energia dos seus jogadores para o Brasileirão. Já caiu na armadilha no fim de semana. Será que vai recorrer ao erro?

O discurso após o jogo com o Atlético-MG era de que tudo parecia possível. Não é. Pouca coisa mudou em um clube que continua sem dinheiro, como jogadores regulares e com uma gestão que, depois de tantas mudanças, começou a ‘trabalhar’ há pouco mais de um mês, com a chegada do mais novo treinador. Há um preço a ser pago e o Corinthians sabe disso. A ilusão da torcida é válida e precisa existir. Mas o time precisa ser realista.