Corinthians deveria ‘desistir’ da Libertadores e Copa do Brasil e se concentrar no Brasileirão?

Vou direto ao ponto: o Corinthians deveria insistir na Libertadores e Copa do Brasil quando tem como maior desafio na temporada se manter no Campeonato Brasileiro e não cair para a Série B? Digo isso porque após sete rodadas do Nacional, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo está na Z-4.

Alguns corintianos com quem tenho falado, pessoas próximas e poucas, dizem que o foco deve ser o Brasileirão. Eles entendem que há times melhores nas outras competições e que somente por um milagre a equipe do Parque São Jorge seria campeã. Insistem que não seria jogar a toalha antes da hora, mas pensar no time com os pés no chão.

Róger Guedes faz sua prece antes da partida no Rio diante do Flamengo: time joga bem, mas perde por 1 a 0 Foto: Sergio Moraes / Reuters

Luxemburgo tem razão em dizer que o Corinthians vai ganhar em algum momento e que não vai perder todas as partidas do ano. Mas isso é muito vago. Se contentar com a derrota de 1 a 0 para o Flamengo só porque atacou o time do Rio, diferentemente do que fez diante do Atlético-MG, é muito pouco, quase nada para a tradição e história da equipe. E para a ansiedade do torcedor. Não há qualquer indício dentro de campo de que o time possa sustentar duas ou três competições ao mesmo tempo. Longe disso.

Também penso que o foco deve ser o Brasileirão. Mesmo em Itaquera, onde a torcida sempre está presente, o time anda derrapando, sem forças para se impor. Isso mostra toda a bagunça que virou o clube com tantos treinadores e um elenco velho, cuja gestão é feita com ‘amigos’, ex-jogadores que se tornaram dirigentes e que dificilmente vão cobrar atletas do elenco e uns aos outros. O Corinthians virou uma confraria. E todos nós sabemos que isso não funciona no futebol.

A Copa do Brasil está com seus dias contados. O Corinthians fracassou diante do Atlético-MG na ida, com derrota por 2 a 0, e agora precisa fazer três gols de diferença para seguir na competição. Todo o esforço para esse jogo, com os titulares, pode ter sequelas no desempenho do time no Brasileirão. Por mim, Luxemburgo deveria ‘abrir’ mão da Copa do Brasil, atuar com garotos ou reservas e deixar suas armas pesadas para o Nacional.

Da mesma forma, o jogo desta quarta-feira contra o Argentinos Juniors e os demais da Libertadores na fase de grupos podem empurrar o time para um buraco mais fundo no Campeonato Brasileiro. O time é o 18º colocado de 20. Tem cinco pontos em 21 que poderia ter feito. Está à frente de América-MG e Coritiba. E tem Fluminense e o próprio rival de Minas pela frente nas duas próximas rodadas.

Continua após a publicidade

Luxemburgo ainda não ganhou desde que chegou. A água sobe. Por isso não tem sentido apostar em outras disputas e correr risco de cair para a Série B. É cedo. É. Mas já foram sete jogos dos 38 da competição. Ser rebaixado provoca muito mais estragos. O Corinthians não pode abandonar torneios por lei, mas pode ter planos mais realistas para eles e se concentrar no que realmente mexe com o torcedor. Técnicos, jogadores e presidentes esportivos precisam entender melhor o cenário em que estão metidos e deixar de iludir o torcedor.