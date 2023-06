Corinthians não é melhor do que o América e Palmeiras terá rivalidade estadual diante do São Paulo

O Corinthians não é melhor do que o América-MG, para quem perdeu na rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Tem alguns bons jogadores, uma camisa mais pesada e um estádio que pulsa. Tampouco o Palmeiras terá vida fácil diante do “novo” São Paulo, de Dorival Júnior. Quem avançar desses dois confrontos vai se cruzar na semifinal da Copa do Brasil. O sorteio dos confrontos ocorreu nesta terça, na sede da CBF.

O Palmeiras é favorito contra qualquer equipe no futebol brasileiro, desde que não entre em campo as rivalidades estaduais. Por isso que não vejo vantagem do time de Dudu diante da equipe de Calleri. O Palmeiras vai decidir no seu estádio. Vai ser um jogo tenso também no Morumbi. Seria muito melhor para os dois rivais se eles tivessem caído contra adversários de outros Estados.

Calleri é uma das apostas do São Paulo na temporada: atacante se destaca e tem faro de gol Foto: Erico Leonan / SaoPauloFC.Net

No caso do Corinthians, ainda vejo que o peso da camisa faz diferença. E também o estádio do clube paulista, onde o time de Itaquera geralmente se impõe e faz milagres. Foi assim diante do Atlético-MG na rodada anterior da Copa do Brasil no tempo normal e nos pênaltis depois. O Corinthians vai fazer o segundo jogo em casa.

Do outro lado do chaveamento, Grêmio e Flamengo são os mais credenciados a avançar. O time de Renato Gaúcho voltou a jogar bem e tem em Suárez sua maior estrela. O Bahia vai ser presa fácil, teoricamente. Não vejo o time gaúcho deixando passar essa classificação, principalmente em duas partidas.

Mas vejo o Flamengo, embora favorito, diante de um desafiador Athletico-PR. A equipe do Paraná não costuma vender fácil seus resultados. Em outras competições, como na Libertadores, o time foi ao Allianz Parque e arrancou a vaga do Palmeiras. Então, o time de Gabigol terá de correr muito e atuar com seriedade para se dar bem. O Athletico é um time traiçoeiro. Mas dando o que se espera, Grêmio e Flamengo estarão na semifinal. Até lá, os rivais terão um calendário duro de outras competições, como o Brasileirão.

RESUMO DOS JOGOS

Continua após a publicidade